【國際要聞】拜登計劃在白宮國宴上接待南韓總統尹錫悅

《經濟通通訊社１６日專訊》知情人士透露，美國總統拜登計劃在今年春天的白宮國宴上接

待南韓總統尹錫悅。

知情人士表示，訪問和國宴的準備工作正在進行，但時間仍不確定，目前的計劃是在四月下

旬舉行。

隨著北韓領導人金正恩加大挑釁力度，美國和南韓加深合作，拜登和尹錫悅在去年１１月曾

經討論如何限制北韓生產大規模殺傷性武器和彈道導彈。（ｒｃ）

