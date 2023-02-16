【企業盈喜】中國天化工（００３６２）料中期股東溢利升近４５倍

《經濟通通訊社１６日專訊》中國天化工（００３６２）公布，預期截至去年１２月３１日

止中期溢利淨額同比增長約３４﹒６３倍，至約２﹒７５億元，股東應佔溢利約２﹒７４億元，

同比增長約４４﹒６７倍。

該集團指，溢利淨額增加主因牡丹江佳日熱電終止綜合入帳之收益，而佳日熱電正在申請自

願清盤，當完成清盤程序後，該集團可能就佳日熱電清盤後的所得收益進行應收帳回撥，並錄入

收益。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

