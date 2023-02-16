《經濟通通訊社１６日專訊》中國天化工（００３６２）公布，預期截至去年１２月３１日
止中期溢利淨額同比增長約３４﹒６３倍，至約２﹒７５億元，股東應佔溢利約２﹒７４億元，
同比增長約４４﹒６７倍。
該集團指，溢利淨額增加主因牡丹江佳日熱電終止綜合入帳之收益，而佳日熱電正在申請自
願清盤，當完成清盤程序後，該集團可能就佳日熱電清盤後的所得收益進行應收帳回撥，並錄入
收益。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
16/02/2023 07:53
【企業盈喜】中國天化工（００３６２）料中期股東溢利升近４５倍
《經濟通通訊社１６日專訊》中國天化工（００３６２）公布，預期截至去年１２月３１日
止中期溢利淨額同比增長約３４﹒６３倍，至約２﹒７５億元，股東應佔溢利約２﹒７４億元，
同比增長約４４﹒６７倍。
該集團指，溢利淨額增加主因牡丹江佳日熱電終止綜合入帳之收益，而佳日熱電正在申請自
願清盤，當完成清盤程序後，該集團可能就佳日熱電清盤後的所得收益進行應收帳回撥，並錄入
收益。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
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