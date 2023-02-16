《經濟通通訊社１６日專訊》勇利投資（０１１４５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利不少於１００萬元（美元．下同），比２０２１年度溢利１０５０萬元有所下降。
該集團指，溢利減少主因確認船舶減值虧損約１００萬元、海運業務溢利貢獻增加至約
５５０萬元，以及按公允值計入其他全面收益的債務工具的信貸虧損撥備減少至約１５０萬元。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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16/02/2023 07:53
【企業盈警】勇利投資（１１４５）料去年純利降至最少１百萬美元
《經濟通通訊社１６日專訊》勇利投資（０１１４５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利不少於１００萬元（美元．下同），比２０２１年度溢利１０５０萬元有所下降。
該集團指，溢利減少主因確認船舶減值虧損約１００萬元、海運業務溢利貢獻增加至約
５５０萬元，以及按公允值計入其他全面收益的債務工具的信貸虧損撥備減少至約１５０萬元。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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