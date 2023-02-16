【企業盈喜】全達電器（０１７５０）料去年虧轉賺８００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》全達電器（０１７５０）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利約８００萬元，２０２１年度虧損約２０２０萬元。
該集團指，扭虧為盈主因收入大幅增加，以及加強生產成本控制及節省銷售及分銷成本。
該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）
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