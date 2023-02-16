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16/02/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒１２億元，買盈富沽騰訊

　　《經濟通通訊社１６日專訊》昨日（１５日）恒指高開３點，報２１１１６點。最高升３點
報２１１１７點，最低跌３８６點報２０７２６點。恒指收報２０８１２點，跌３０１點或
１﹒４３％。
　　北水全日淨流入５９﹒１２億元，上日淨流出３７﹒６７億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多
的依次是騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１１２３﹒１３億元增加１５％。其中港股通成交３５４﹒４億元，佔總成交
３１﹒６％。
　　盈富基金跌１﹒４１％報２０﹒９４元，北水淨買入３２億元；恒生中國企業跌１﹒２８％
報７０﹒８４元，北水淨買入２０﹒１億元；美團跌１﹒２２％報１４５﹒９元，北水淨買入
２﹒２億元。
　　騰訊控股跌０﹒４２％報３７７元，北水淨賣出４﹒８億元；工商銀行跌１﹒２４％報
３﹒９８元，北水淨賣出２﹒８億元；藥明生物跌２﹒５％報６０﹒４５元，北水淨賣出１﹒４
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　３２﹒０２
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　２０﹒１１
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒２４
　　騰盛博藥　　　（０２１３７）　　　　　　１﹒２０
　　商湯　　　　　（０００２０）　　　　　　０﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－４﹒８１
　　工商銀行　　（０１３９８）　　　　　－２﹒８４
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒４４
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－０﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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