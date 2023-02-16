《日入而息》渣打斥１０億美元回購，東亞去年少賺１７％

《今天重點》
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渣打（０２８８８）去年基本除稅前溢利升１３％，末期息１４美仙；上季除稅前基本溢利５﹒
３億美元，信貸減值支出３﹒４億美元；渣打去年亞洲地區除稅前基本溢利升８％，香港市場跌
８﹒９％；渣打將開展新一輪１０億美元股份回購；去年淨息差增２０個基點，信貸減值支出８
﹒３８億美元；目標今年ＲＯＴＥ接近１０％，收入增長８％－１０％；渣打禤惠儀稱最優惠利
率有條件上調，未來續增加招聘人手；洪丕正稱對今年前景偏向樂觀，美加息周期完結言之尚早
東亞（０００２３）全年純利跌１７％至４４億元，第二次中期息１７仙；去年內地業務盈轉虧
，稅前蝕３﹒５４億元
港府成功發售８億元代幣化綠色債券，一年期收益率４﹒０５％
本港最新失業率降至３﹒４％為３年來最低，符合市場預期；本港失業大軍減至１１﹒８萬，餐
飲業失業率降至４﹒９％
耀才（０１４２８）公司得到清晰指引，國內客戶帳戶可繼續進行交易
全國人大常委會會議２３日至２４日在京舉行
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《即日市況》
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恒指全日高收１７５點報２０９８７，聯想績前升近７％領漲藍籌
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《深滬股市》
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滬綜指跌０﹒９６％三千三復失，創近２個月最大跌幅
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《美元匯價》
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關注鎊匯２００天線１﹒１９４０的支持
歐元最新報１﹒０７０４╱０８，日圓最新報１３３﹒７９╱８２
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《公司業績》
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渣打（０２８８８）去年基本除稅前溢利升１３％，末期息１４美仙；上季除稅前基本溢利５﹒
３億美元，信貸減值支出３﹒４億美元；渣打去年亞洲地區除稅前基本溢利升８％，香港市場跌
８﹒９％
東亞（０００２３）全年純利跌１７％至４４億元，第二次中期息１７仙；去年內地業務盈轉虧
，稅前蝕３﹒５４億元
宏利（００９４５）年度多賺２﹒７％，季度少賺９﹒３％，季息增至３６﹒５加仙
京維集團（０１１９５）出售附屬公司５１％股權，料賺２３０萬元人民幣
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《公司資訊》
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渣打（０２８８８）將開展新一輪１０億美元股份回購；去年淨息差增２０個基點，信貸減值支
出８﹒３８億美元；目標今年ＲＯＴＥ接近１０％，收入增長８％－１０％；渣打禤惠儀稱有條
件上調最優惠利率，未來續增加招聘人手；洪丕正稱對今年前景偏向樂觀，美加息周期完結言之
尚早
東亞銀行（０００２３）去年淨利息收入增２０﹒８％，淨息差擴至１﹒６５％；去年金融工具
減值損失增２﹒５倍至５９﹒２３億元；對內房板塊敞口現已降至１０％，撥備最差時間過去；
料今年香港業務淨利息收入增多２０億元
陽光油砂（０２０１２）獲延期持有人同意豁免３１５３萬美元利息
中銀香港（０２３８８）獨家引入ＵＢＳ瑞銀可持續入息策略基金
吉利汽車（００１７５）中高端新能源系列命名「吉利銀河」
字節跳動ＰＩＣＯ傳大裁員，內部人士：有優化但比例不高
耀才（０１４２８）公司得到清晰指引，國內客戶帳戶可繼續進行交易
阿里ＪＵＭＰＳＴＡＲＴＥＲ ２０２３啟動，增設現金獎及投資額
Ａｐｏｌｌｏ出行（００８６０）與上海科技大學達成合作
智富資源投資（００００７）簽訂終止協議收取按金８００萬元
匯豐歡迎港府發售首批代幣化綠色債券
長江集團１６６家成員公司獲頒「商界展關懷」標誌
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《國企紅籌》
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兗澳（０３６６８）澄清每季向澳洲發電廠提供最多３１萬噸煤炭
華潤醫藥（０３３２０）子公司成立國藥研究院，與大學簽合作協議
五礦資源（０１２０８）澳洲礦山發生事故，兩名承包商員工失蹤
國銀金租（０１６０６）訂立融資租賃合同，購入設備資產並出租
中國神華（０１０８８）１月煤炭銷售量按年增３﹒８％
中國中冶（０１６１８）上月新簽合同額降４﹒３％
同仁堂科技（０１６６６）附屬訂立增資協議，涉款３３３４﹒５萬元人民幣
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《神州民企》
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江南（０１３６６）中途停牌，待公布根據收購及合併守則的內幕消息
旭輝控股（００８８４）承諾積極維護境內融資，債券價格大幅反彈
合景泰富（０１８１３）１月預售額按年跌１４﹒４％
聯交所表示環球智能控股（００３９５）上市地位下周一起取消
歌禮製藥（０１６７２）引述報告指ＡＳＣ２２實現慢乙肝功能性治癒
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《中國要聞》
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全國人大常委會會議２３日至２４日在京舉行
羅永浩直播平台「交個朋友」欠薪，員工斥被暴力裁員
「上海第三機場」開工在即
交通部表示春運收官，全社會人員流動量超４７億人次
劉昆稱根據實際情況進一步完善減稅降費措施
股神拍檔芒格表示中國仍提供最佳投資機會
中辦國辦表示進一步加強財會監督工作
習近平稱深化中亞五國合作，維護產業鏈供應鏈穩定；習近平接受訪伊邀請，中國連續十年伊朗
最大貿易夥伴
新能源車出口火熱，上海兩碼頭１月累計出口１１萬輛
耀中耀華獲配天水圍土地建內地課程學校，促進人才互動
傳賈躍亭即將回國，知情人士：可能性不大
鐵路春運收官：累計發送３﹒４８億人次增３７﹒４％
春運４０天全國發送旅客１６億人次按年增超五成
提前還房貸難惹監管關注，要求銀行按合同約定服務
人行４８７０億逆回購利率持平，淨投放３４０億
中證監表示跨境展業券商已停違規新增開戶，允存量交易
北京二手樓節後量升價穩，有銀行稱房貸可貸到９５歲
廣東惠州據報縮短住房限售時間，由３年減至１年
建發南寧樓盤房貸可延至１００歲，子女須共同借款
測算表示１月７０城樓價指數環比轉漲０﹒１％止五連跌
統計局表示１月７０大中城市樓價環比轉漲或降幅趨緩
上季度境內城投債淨融資驚現負數，市場憂償債風險增
人行蘭州中心支行原行長楊明基一審獲刑１５年
外交部表示堅決反對借新冠病毒溯源問題抹黑中國
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒７６％，報１５５５０﹒５點
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《國際要聞》
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拜登計劃在白宮國宴上接待南韓總統尹錫悅
美國前副總統彭斯指傳召他作證屬違憲
蘇格蘭首席部長施雅晴宣布辭職，在野工黨或得益
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《外圍經濟》
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世界銀行行長馬爾帕斯計劃提前卸任
德國７個機場或因罷工需暫時關閉
德銀將削減用不合規通訊平台員工之獎金
拉加德稱歐洲央行有意在３月份再加息５０基點
日本貿易逆差破紀錄，出口增速急劇下滑
澳洲失業率升至３﹒７％，就業職位連續兩個月減少
第一波士頓將由員工擁有和經營
美國國會預算辦公室指財政部最早可能在７月違約
麥當勞下周三在德國銷售植物肉麥樂雞
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《大國博弈》
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ＡＳＭＬ指控前中國員工竊取機密技術資訊
人大外事委員會斥美國會渲染威脅：監視別國的是美國
因中國海關政策不確定，裝有澳洲煤炭的船隻改道駛離
據報拜登將就氣球事件講話，外交部表示美不應升級危機
王毅訪問法國會晤馬克龍，冀雙方重啟各領域往來
美國擬要求政府資助的電動車充電器必須美國生產
舍曼稱與中國溝通沒停止，暫無美中官員會面公告
商務部表示中國企業進口澳洲煤炭屬正常商業行為；中澳貿易正常，去年貿易額超２２００億美
元
報道稱拜登禁對中國科技公司投資，商務部表示不利中美
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《其他消息》
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鄭雁雄稱向中央反映最真實香港，盼傳媒傳遞真實訊息
香港投資管理公司董事名單出爐，包括馮國經劉遵義等
張欣宇相信香園圍口岸出入境超政府預期，港府規劃時考慮不周
港府委任引進重點企業諮詢委員會委員，包括邱達根林建岳等
本港１月領取綜援個案按月跌０﹒３％至２０﹒６萬宗
本港失業大軍減至１１﹒８萬，餐飲業失業率降至４﹒９％
本港最新失業率降至３﹒４％為３年來最低，符合市場預期
本港去年底人口７３３萬按年減０﹒９％，６萬港人離開
下周四起未實名登記太空卡失效，港府促電訊商投入額外資源處理
蔡若蓮對列中史為高中必修科有保留，憂欲速則不達
環團表示大型填海計劃多「爛尾」，憂明日大嶼有財政生態危機
有線終止收費電視服務，消委會接獲２宗查詢和１宗投訴
機管局與東莞簽訂協議，加強海空貨物聯運合作
旅遊界表示導遊不足影響旅行團過夜，朌港府提供資助
世衛否認已放棄調查新冠疫情源頭，再去信中國促配合
深股通額度全日用５０億元；滬股通額度全日用４１億元，外資淨流入６８億元
港府成功發售８億元代幣化綠色債券，一年期收益率４﹒０５％
中原表示ＫＯＫＯ ＲＯＳＳＯ首批折實均呎低於１﹒８萬市區罕見
ＫＯＫＯ ＲＯＳＳＯ首推８８伙，入場費５５５萬元
房委會表示公屋平均輪候時間微跌至５﹒５年
美聯表示荃灣住宅地成交價符預期，料發展中小型住宅
「喵坊」歡迎香港興建紙漿廠，盼簡化出口程序
傳醫管局擬引入大灣區病人服務助理，醫療人員總工會憂影響質素
致同表示通關催化市場反彈，對今年亞洲私募股權行業前景審慎樂觀
Ｂａｒｔｒａ移民部門表示已批項目不受愛爾蘭投資移民計劃結束影響
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（ｚｚ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇