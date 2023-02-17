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17/02/2023 07:46

《日出而作》美股三大指數挫逾１％，美國ＰＰＩ預示通脹壓力持續

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　　（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　３３６９６﹒８５　跌　－４３１﹒２０　－１﹒２６％
　　標普５００　　　　４０９０﹒４１　跌　　－５７﹒１９　－１﹒３８％
　　納斯達克　　　　１１８５５﹒８３　跌　－２１４﹒７６　－１﹒７８％
　　倫敦富時１００　　８０１２﹒５３　升　　　１４﹒７０　　０﹒１８％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１５５３３﹒６４　升　　　２７﹒３０　　０﹒１８％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　７３６６﹒１６　升　　　６５﹒３０　　０﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊香港時間７：３０ａｍ美元兌日圓１３４﹒１０５８，歐元兌美元１﹒０６６７
　
　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太平地氈（００１４６）中期純利４０３萬元升８６％，不派息
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中華銀科技（００５１５）發換股債，籌１５２６萬元　　　　　　　　　　
　　康哲藥業（００８６７）亞甲藍腸溶緩釋片內地上市許可申請獲受理　　　　
　　ＨＰＣ（０１７４２）收回５１４萬坡元不確定，去年業績或減值調整　　　
　　腦洞科技（０２２０３）１２９０萬元購叮咚３１﹒７萬存託股份　　　　　
　　中譽集團（００９８５）３９３８萬元增購中海外（００６８８）２０５萬股
　　潤利海事（０２６８２）獨立非執董廖漢波辭任，董事會未符上市規則　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　拉夏貝爾（０６１１６）子公司判重整，９億人幣或減值　
　　眾安在綫（０６０６０）１月保費收入同比升２％　　　　
　　中國再保險（０１５０８）建議選４人任新董事　　　　　
　　艾美疫苗（０６６６０）兩新冠候選疫苗批巴基斯坦臨試　
　　天潔環境（０１５２７）主席邊宇退任，祝賢波接任　　　
　　中能建設（０３９９６）擬發新Ａ股籌最多１５０億人幣　
　　中國國航（００７５３）１月載客量同比增５４％　　　　
　　東航（００６７０）１月載客量升３７％，貨郵量跌４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘海高新資源（０００６５）委胡秀通任非執董　　　　　　　　　　
　　環球智能（００３９５）遭覆核委員會維持除牌，上市地位下周一取消
　　中國恒大（０３３３３）獨立調查揭６潛在內控問題　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《國金頭條》　
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　　零售銷售遠勝預期，通脹壓力增加，美股先跌後升
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　　　　　　　　　　《汽車新勢力》　
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　　傳威馬汽車停薪留職，線下網點關閉，車主售後無門
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　　　　　　　　　　　《Ａ股外援》　
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　　ＩＩＦ稱１月外資流入中國股市１７６億美元創兩年高
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　　　　　　　　　　　《ＡＩ熱潮》　
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　　網易手遊《逆水寒》推內地首個遊戲版ＣｈａｔＧＰＴ
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