《日出而作》美股三大指數挫逾１％，美國ＰＰＩ預示通脹壓力持續

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
紐約道瓊斯 ３３６９６﹒８５ 跌 －４３１﹒２０ －１﹒２６％
標普５００ ４０９０﹒４１ 跌 －５７﹒１９ －１﹒３８％
納斯達克 １１８５５﹒８３ 跌 －２１４﹒７６ －１﹒７８％
倫敦富時１００ ８０１２﹒５３ 升 １４﹒７０ ０﹒１８％
法蘭克福ＤＡＸ １５５３３﹒６４ 升 ２７﹒３０ ０﹒１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ７３６６﹒１６ 升 ６５﹒３０ ０﹒８９％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＊香港時間７：３０ａｍ美元兌日圓１３４﹒１０５８，歐元兌美元１﹒０６６７
《公司業績》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
太平地氈（００１４６）中期純利４０３萬元升８６％，不派息
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中華銀科技（００５１５）發換股債，籌１５２６萬元
康哲藥業（００８６７）亞甲藍腸溶緩釋片內地上市許可申請獲受理
ＨＰＣ（０１７４２）收回５１４萬坡元不確定，去年業績或減值調整
腦洞科技（０２２０３）１２９０萬元購叮咚３１﹒７萬存託股份
中譽集團（００９８５）３９３８萬元增購中海外（００６８８）２０５萬股
潤利海事（０２６８２）獨立非執董廖漢波辭任，董事會未符上市規則
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
拉夏貝爾（０６１１６）子公司判重整，９億人幣或減值
眾安在綫（０６０６０）１月保費收入同比升２％
中國再保險（０１５０８）建議選４人任新董事
艾美疫苗（０６６６０）兩新冠候選疫苗批巴基斯坦臨試
天潔環境（０１５２７）主席邊宇退任，祝賢波接任
中能建設（０３９９６）擬發新Ａ股籌最多１５０億人幣
中國國航（００７５３）１月載客量同比增５４％
東航（００６７０）１月載客量升３７％，貨郵量跌４１％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
弘海高新資源（０００６５）委胡秀通任非執董
環球智能（００３９５）遭覆核委員會維持除牌，上市地位下周一取消
中國恒大（０３３３３）獨立調查揭６潛在內控問題
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國金頭條》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
零售銷售遠勝預期，通脹壓力增加，美股先跌後升
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《汽車新勢力》
＝＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
傳威馬汽車停薪留職，線下網點關閉，車主售後無門
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《Ａ股外援》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＩＩＦ稱１月外資流入中國股市１７６億美元創兩年高
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《ＡＩ熱潮》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
網易手遊《逆水寒》推內地首個遊戲版ＣｈａｔＧＰＴ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇