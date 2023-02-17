《日出而作》美股三大指數挫逾１％，美國ＰＰＩ預示通脹壓力持續

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３３６９６﹒８５ 跌 －４３１﹒２０ －１﹒２６％

標普５００ ４０９０﹒４１ 跌 －５７﹒１９ －１﹒３８％

納斯達克 １１８５５﹒８３ 跌 －２１４﹒７６ －１﹒７８％

倫敦富時１００ ８０１２﹒５３ 升 １４﹒７０ ０﹒１８％

法蘭克福ＤＡＸ １５５３３﹒６４ 升 ２７﹒３０ ０﹒１８％

巴黎ＣＡＣ４０ ７３６６﹒１６ 升 ６５﹒３０ ０﹒８９％

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＊香港時間７：３０ａｍ美元兌日圓１３４﹒１０５８，歐元兌美元１﹒０６６７



《公司業績》

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太平地氈（００１４６）中期純利４０３萬元升８６％，不派息

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《公司資訊》

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中華銀科技（００５１５）發換股債，籌１５２６萬元

康哲藥業（００８６７）亞甲藍腸溶緩釋片內地上市許可申請獲受理

ＨＰＣ（０１７４２）收回５１４萬坡元不確定，去年業績或減值調整

腦洞科技（０２２０３）１２９０萬元購叮咚３１﹒７萬存託股份

中譽集團（００９８５）３９３８萬元增購中海外（００６８８）２０５萬股

潤利海事（０２６８２）獨立非執董廖漢波辭任，董事會未符上市規則

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《國企紅籌》

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拉夏貝爾（０６１１６）子公司判重整，９億人幣或減值

眾安在綫（０６０６０）１月保費收入同比升２％

中國再保險（０１５０８）建議選４人任新董事

艾美疫苗（０６６６０）兩新冠候選疫苗批巴基斯坦臨試

天潔環境（０１５２７）主席邊宇退任，祝賢波接任

中能建設（０３９９６）擬發新Ａ股籌最多１５０億人幣

中國國航（００７５３）１月載客量同比增５４％

東航（００６７０）１月載客量升３７％，貨郵量跌４１％

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《神州民企》

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弘海高新資源（０００６５）委胡秀通任非執董

環球智能（００３９５）遭覆核委員會維持除牌，上市地位下周一取消

中國恒大（０３３３３）獨立調查揭６潛在內控問題

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《國金頭條》

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零售銷售遠勝預期，通脹壓力增加，美股先跌後升

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《汽車新勢力》

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傳威馬汽車停薪留職，線下網點關閉，車主售後無門

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《Ａ股外援》

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ＩＩＦ稱１月外資流入中國股市１７６億美元創兩年高

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《ＡＩ熱潮》

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網易手遊《逆水寒》推內地首個遊戲版ＣｈａｔＧＰＴ

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