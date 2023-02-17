《國金頭條》美股三大指數跌逾１％，納指跌逾２００點表現最差

《經濟通通訊社１７日專訊》美國公布１月份生產者物價指數（ＰＰＩ）按年升６％，升幅

大過市場預期的５﹒４％，扣除食品、能源及交通運輸後的核心ＰＰＩ，按年升幅僅由１２月的

４﹒７％放緩至４﹒５％。

按月比較，整體ＰＰＩ由１２月的下跌０﹒２％，轉為上升０﹒７％，升幅較預期的

０﹒４％大，而核心ＰＰＩ升幅亦由０﹒３％擴大到０﹒５％，同時亦較預期的０﹒３％大。數

據反映未來通脹有升溫壓力。

美國按揭利率持續上升，房屋動工持續減少，１月份按月下跌４﹒５％，是去年１０月以來

最大跌幅，房屋動工宗數以年率化計減至１３０﹒９萬宗，是２０２０年６月以來最少。



＊費城製造業指數接近３年來最低＊



另一方面，高通脹及持續加息的環境令製造業萎縮，費城聯儲銀行向該地區２５０家企業所

做的調查顯示，２月份製造業指數跌至負２４﹒３，跌幅遠超預期的負７﹒４及前值的負８﹒９

，同為２０２０年６月以來最差。當中資本開支指數由１０﹒５降至７﹒５；就業指數由

１０﹒９降至５﹒１；新訂單指數由負１０﹒９跌至負１３﹒６，但支付價格指數則由２４﹒５

升至２６﹒５，創兩個月高位。

數據反映美國通脹下降速度緩慢，或令聯儲局延長加息時間甚或提高加息幅度。美股三大指

數全線下挫，道指跌逾４３１點或１﹒２６％；標普５００跌５７﹒１９點或１﹒３８％；納指

亦跌逾２１４﹒７６點或１﹒７８％。

美元匯價走強，美匯指數收報１０４﹒０３，升０﹒１６％；英鎊及加元為主要貨幣之中表

現最差，英鎊兌美元跌穿１﹒２０，收報１﹒１９８７，跌０﹒３８％；美元兌加元收報

１﹒３４５８，升０﹒４８％。美元兌日圓曾升破１３４，收報１３３﹒９４，微跌０﹒１７％

；歐元兌美元下跌０﹒１５％，收報１﹒０６７１。澳元兌美元跌０﹒３６％，收報

０﹒６８７８；紐元兌美元收報０﹒６２５５，跌０﹒４％。



＊美國經濟衰退憂慮抑制油價＊



貴金屬方面，美國通脹壓力再度升溫一度刺激現貨金價自每盎司１８２７美元大幅反彈，最

高升至１８４５美元，惟加息憂慮令金價受壓，隨後逐步回落，收報１８３６﹒４９美元，微升

０﹒０２％；４月期金升６﹒５美元或近０﹒４％，收報每盎司１８５１﹒８美元；３月期銀升

１４美仙或０﹒６％，收報每盎司２１﹒７１美元。

美國製造業數據疲弱，市場對美國陷入經濟衰退的憂慮未消，油價維持窄幅波動。３月紐約

期油跌１０美仙或０﹒１％，收報每桶７８﹒４９美元；４月布蘭特期油跌２４美仙或０﹒３％

，收報每桶８５﹒１４美元。３月汽油期貨價格跌２﹒５％，收報每加侖２﹒４３５５美元。

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