《運籌帷幄－梁業豪》超短線投機清倉套利後，會捲土重來

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和向好。本周好友大戶的確決心反攻，卻曾使出誘敵深入的招數，先將大市推至短期新低位

。昨天（１６日）本欄解釋了南方恒生科技（０３０３３）於本周三（１５日）被不尋常的掃貨

的現象，表示有兩個可能性，結果不出所料。科技股成為了昨早好友大舉反攻的棋子，升幅應令

本周一（１３日）超短線入市造好圖利感到非常滿意。

大市成功升破前即市重要阻力位後，令（ｂ）浪反彈再度有機會已經正式開始。希望即市「

一浪高於一浪」的局勢可以維持，各指期貨的日線圖上，主要技術分折指標亦可逐漸轉好；否則

，任何升浪仍只宜被視作超短期反彈。事實上，筆者於昨早１０：４１已將全部持有的科技指數

衍生工具沽清套利，暫停造好，但定會捲土重來。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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