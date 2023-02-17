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17/02/2023 17:02

《窩輪匯智－陳恩因》窩輪有長短，策略大不同

　　《窩輪匯智》上周提到如何應對ＡＩ熱潮下的危與機，結果本周ＡＩ概念股走勢疲弱，百度
（０９８８８）回試２０天線支持，港股亦回落至近２０８００點位置。
　　本周不少投資者問到，手持的窩輪「時日無多」，不少只餘下約一個月的時間，而隨時間流
逝，正股仍未能走出心目中的方向，是否應該止蝕轉倉？
　　要解答上述問題，我們或可從窩輪的價格組成出發，窩輪的價值分為內在值與時間值兩部分
，內在值是指行使權利所能獲取的現金差價。時間值是產品進入價內可能性的價值。而隨到期日
臨近，窩輪的每日時間值損耗佔的百分比就愈大，若以圖表上看，時間值的損耗就有如一條向下
的拋物線，愈近到期價格跌幅就會愈急。相反，針對一些年期較長的產品，時間值的損耗相對溫
和。
　　就以市場上個別約７％價外，今年９月到期的中移動認購證為例，產品仍有七個月到期，一
天時間值為輪價的０﹒７４％左右。相較市場上約５％價外，今年４月到期產品，一天時間值為
輪價的２％左右。
　　因此，投資者若發現正股方向不似預期，欲轉為較長線看多的簡略，或可考慮先行沽短身證
轉以較長身產品作部署。當然，若衡量過可以承受時間秏損的速度，選擇以時間值較低而摃桿較
高的短身證，則可捕捉短線爆發機會。
《滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
　
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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