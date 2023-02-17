《窩輪匯智－陳恩因》窩輪有長短，策略大不同

《窩輪匯智》上周提到如何應對ＡＩ熱潮下的危與機，結果本周ＡＩ概念股走勢疲弱，百度

（０９８８８）回試２０天線支持，港股亦回落至近２０８００點位置。

本周不少投資者問到，手持的窩輪「時日無多」，不少只餘下約一個月的時間，而隨時間流

逝，正股仍未能走出心目中的方向，是否應該止蝕轉倉？

要解答上述問題，我們或可從窩輪的價格組成出發，窩輪的價值分為內在值與時間值兩部分

，內在值是指行使權利所能獲取的現金差價。時間值是產品進入價內可能性的價值。而隨到期日

臨近，窩輪的每日時間值損耗佔的百分比就愈大，若以圖表上看，時間值的損耗就有如一條向下

的拋物線，愈近到期價格跌幅就會愈急。相反，針對一些年期較長的產品，時間值的損耗相對溫

和。

就以市場上個別約７％價外，今年９月到期的中移動認購證為例，產品仍有七個月到期，一

天時間值為輪價的０﹒７４％左右。相較市場上約５％價外，今年４月到期產品，一天時間值為

輪價的２％左右。

因此，投資者若發現正股方向不似預期，欲轉為較長線看多的簡略，或可考慮先行沽短身證

轉以較長身產品作部署。當然，若衡量過可以承受時間秏損的速度，選擇以時間值較低而摃桿較

高的短身證，則可捕捉短線爆發機會。

《滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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