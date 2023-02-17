《缸邊隨筆－石鏡泉》ＣｈａｔＧＰＴ概念有得炒？

《缸邊隨筆》不管是大市或個股，總要有些理由、原因，甚至是藉口，讓投資者炒作。哪怕

那些所謂的利好或利淡的因素有多天馬行空，總之讓投資者可以炒、有得炒便是。自去年底至今

一直火熱的ＣｈａｔＧＰＴ概念股的確很吸引，投資者可怎樣研判ＣｈａｔＧＰＴ及相關股票的

價值？



未談ＣｈａｔＧＰＴ概念可否為投資者賺錢之前，先解釋相關的人工智能（ＡＩ）技術。

ＡＩ技術分為「通用」或「強」，以及「應用」或「弱」的ＡＩ。「弱」ＡＩ只能學習有明確目

標的任務，例如大家認識的人臉識別、判別醫療影像、自動導航、下棋等技術；通用或「強」

ＡＩ則可學習及掌握像人一樣的認知能力，並進行邏輯推理，是以能執行不同的任務，用途非常

廣泛，而ＣｈａｔＧＰＴ所使用的正是「強」ＡＩ技術。



＊「科技與魔法結合」＊



今天不是再問我們可否在有生之年，看到「強」ＡＩ的應用了，而是要問「它還有多久就到

來？」，因為「未來」已來。從去年１１月底面世至今，ＣｈａｔＧＰＴ的用戶數量已逾１億！

面世首５天，用戶註冊數量已逾１００萬，瞬間成了「流量之王」。互聯網時代，流量是其中一

個非常重要的因素。除用戶好奇、貪新鮮的心態之外，ＣｈａｔＧＰＴ無疑也為用戶提供了強大

而深刻的功能體驗，才會如此吸引。



ＣｈａｔＧＰＴ有非常強勁的文字處理，以及與人交流、溝通的能力。在ＣｈａｔＧＰＴ的

協助下，用戶可迅速完成文案設計、廣告策劃、繙譯、代碼、視頻內容等任務（ＣｈａｔＧＰＴ

技術見下文）。業界相信，ＣｈａｔＧＰＴ或相關技術將會深度應用，例如有間名為

ＤｏＮｏｔＰａｙ的公司，早前便透過這類技術，向某大公司的線上客戶服務員投訴服務質素，

並成功爭取折扣。ＤｏＮｏｔＰａｙ還計劃以ＡＩ律師上庭，指導被告自辯。



另一間名為Ｇｏｎｇ的公司，則使用ＡＩ語言模型，訓練銷售員的應對，並用ＡＩ分析電話

和書面銷售的文本內容，還學習其他公司或個人的銷售知識和經驗。ＣｈａｔＧＰＴ近日更成功

通過由一項研究所模擬的美國醫生執業試。



＊顛覆行業生態＊



在那次「執業試」中，ＣｈａｔＧＰＴ得分介乎５２﹒４％至７５％之間，而合格分數是

６０％，即是合格或接近合格。研究採用了醫生執業試２０２２年６月版３７６條試題中的

３５０條，以測試ＣｈａｔＧＰＴ的多項醫學知識，包括基礎科學、生物化學、臨床診斷和生物

倫理等。研究結果顯示，ＣｈａｔＧＰＴ不但有可能成為具價值的醫療教學工具，而且可在各項

醫療服務中廣泛應用。



可見不止文字工作，ＣｈａｔＧＰＴ還將顛覆很多行業，甚至像醫生、律師等專業的面貌和

生態，而這也為市場提供了炒作的理由，讓它火速竄紅，驅使資金追捧。近日在Ａ股市場，投資

者便大舉炒作ＣｈａｔＧＰＴ概念股，部分概念股出現「五連板」。被譽為中國版

ＣｈａｔＧＰＴ、百度（０９８８８）的「文心一言」（ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ）因傳３月會完成

內部測試，並向公眾開放，便帶動了百度股價勁升。谷歌、微軟等科企，都加快了研發步伐，希

望盡快推出類似ＣｈａｔＧＰＴ的模式。



不過，無論ＣｈａｔＧＰＴ的發展前景有多秀麗，對相關概念股來說，提前炒作始終不是好

事，最終還是要看公司基本因素及盈利能力。投資者可怎樣看待ＣｈａｔＧＰＴ和相關概念股，

又可用甚麼策略應對？下周一續。



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＊ＡＩ技術新突破＊



ＣｈａｔＧＰＴ早前在達沃斯世界經濟論壇年會上，進一步引起投資者的關注。除了

ＣｈａｔＧＰＴ之前成功獲矽谷的風險投資十分矚目之外，還有這個可以生成

（ｇｅｎｅｒａｔｅ）仿似現實的數據技術，包括圖像、文本及音頻。



ＣｈａｔＧＰＴ母公司ＯｐｅｎＡＩ開發的ＧＰＴ相關模型，包括ＧＰＴ３

（Ｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ Ｐｒｅ－ｔｒａｉｎｅｄ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ ３）可學習生

成人類可以理解的語言，其ＡＩ技術有：



圖像類



（１）ＤＡＬＬ－Ｅ：用戶只要輸入文字提示或指令，便會產出精美的圖像。有時作品或會

有點「超現實」，但總算是成功「以文產圖」。



（２）ＣＬＩＰ：ＡＩ可辨識用戶提供的圖片之分別，經判斷後，再產出文字，這可應用於

整理照片，照片分類或命名，以便日後搜尋。



音頻類



（３）ＭｕｓｅＮｅｔ：把用戶輸入的音樂，糅合不同風格的演奏，甚至加入其他樂器，產

出新的音樂。它可模作任何古典音樂或流行曲，也能以不同風格作曲。



（４）Ｊｕｋｅｂｏｘ：用戶不用輸入音樂，只要提供類型、音樂人、歌詞，它便能產出接

近典型ＣＤ品質的音樂片段，但它訓練時間長達數小時，比ＭｕｓｅＮｅｔ僅需幾秒時間訓練有

很大差距。



ＯｐｅｎＡＩ還有把文字描述轉譯為程式碼的技術Ｃｏｄｅｘ等，而ＣｈａｔＧＰＴ甚至能

理解人類語句，並作出回應。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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