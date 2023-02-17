恒指半日低收１２１點，周大福收跌４％，宏橋逆市升３﹒６％

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股三大指數齊挫，道指跌４３１點，港股向下，恒生指

數半日收報２０８６６，跌１２１點或０﹒５８％，主板成交４４１﹒４５億元。恒生中國企業

指數報７０５１，跌３８點或０﹒５５％。恒生科技指數報４３０３，跌６３點或１﹒４６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３７９﹒６元，跌３元或０﹒７８％，成交２７﹒６８億元；美

團收報１４４﹒８元，跌３﹒５元或２﹒３６％，成交２１﹒７億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１００﹒６元，跌１﹒５元或１﹒４７％，成交１６﹒４７億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

周大福（０１９２９）收跌３﹒９１％，報１５﹒２２元，該股成交約４３７萬股，涉資

６７４５萬元，盤中高見１５﹒８４元，最低見１５﹒２２元；聯想集團（００９９２）跌

２﹒８６％，收報６﹒８元；百度（０９８８８）跌２﹒２３％，收報１４４﹒８元。

另外，中國宏橋（０１３７８）逆市升３﹒６３％，收報８﹒２８元，該股成交約１５５６

萬股，涉資１﹒２８億元，盤中高見８﹒３８元，最低見８元；信義玻璃（００８６８）升

２﹒２２％，收報１５﹒６４元；萬洲國際（００２８８）升１﹒９５％，收報４﹒７１元。

（ｋｙ）

