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17/02/2023 12:11

恒指半日低收１２１點，周大福收跌４％，宏橋逆市升３﹒６％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股三大指數齊挫，道指跌４３１點，港股向下，恒生指
數半日收報２０８６６，跌１２１點或０﹒５８％，主板成交４４１﹒４５億元。恒生中國企業
指數報７０５１，跌３８點或０﹒５５％。恒生科技指數報４３０３，跌６３點或１﹒４６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３７９﹒６元，跌３元或０﹒７８％，成交２７﹒６８億元；美
團收報１４４﹒８元，跌３﹒５元或２﹒３６％，成交２１﹒７億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１００﹒６元，跌１﹒５元或１﹒４７％，成交１６﹒４７億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　周大福（０１９２９）收跌３﹒９１％，報１５﹒２２元，該股成交約４３７萬股，涉資
６７４５萬元，盤中高見１５﹒８４元，最低見１５﹒２２元；聯想集團（００９９２）跌
２﹒８６％，收報６﹒８元；百度（０９８８８）跌２﹒２３％，收報１４４﹒８元。
　　另外，中國宏橋（０１３７８）逆市升３﹒６３％，收報８﹒２８元，該股成交約１５５６
萬股，涉資１﹒２８億元，盤中高見８﹒３８元，最低見８元；信義玻璃（００８６８）升
２﹒２２％，收報１５﹒６４元；萬洲國際（００２８８）升１﹒９５％，收報４﹒７１元。
（ｋｙ）

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