《盤後部署》恒指５０天線不容有失，新華製藥料輕易重上９元

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股三大指數齊挫，道指跌４３１點，港股向下，恒生指

數收報２０７１９，跌２６７點或１﹒２８％，主板成交８９７﹒３９億元。國企指數收報

６９９１，跌９８點或１﹒３９％。恒生科技指數收報４２５７，跌１０９點或２﹒５１％。

技術走勢方面，恒指今日走勢現陰燭，５０天線（現約２０７００）支持不容有失，否則，

要下試２５０天線（現約２００７５）才有初步支持。

上證綜合指數收報３２２４，跌２５點或０﹒７７％，成交３５５６﹒２６億元人民幣。深

證成份指數收報１１７１５，跌１９１點或１﹒６１％，成交２３１７﹒３２億元人民幣。



＊百度挫４﹒６％居跌幅榜首＊



藍籌股方面，百度（０９８８８）收跌４﹒５９％，報１４１﹒３元，該股成交約９６５萬

股，涉資１３﹒７７億元，盤中高見１４８﹒５元，最低見１３９﹒６元；龍湖（００９６０）

跌３﹒５４％，收報２４﹒５元；小米（０１８１０）跌３﹒３５％，收報１２﹒７元；周大福

（０１９２９）跌３﹒２８％，收報１５﹒３２元；聯想集團（００９９２）跌３﹒１４％，收

報６﹒７８元；金沙（０１９２８）跌３﹒１％，收報２８﹒１５元。

另外，中國宏橋（０１３７８）逆市升３﹒６３％，收報８﹒２８元，該股成交約２９５４

萬股，涉資２﹒４４億元，盤中高見８﹒３８元，最低見８元；信義玻璃（００８６８）升

１﹒９６％，收報１５﹒６元；阿里健康（００２４１）升１﹒８６％，收報６﹒０１元。



＊「活力午餐」事件拖低大家樂＊



大家樂（００３４１）旗下學生午膳供應商「活力午餐」，近日收到個別學校通知，指有學

生進食飯盒後不適，故此，決定下周一及二（２０日及２１日）暫停供應午餐飯盒兩日，以便檢

視工序及消毒廠房；大家樂跌１﹒８７％，收報１２﹒５８元。

山東新華製藥（００７１９）近日收到國家藥品監督管理局核准簽發的吡拉西坦注射液《藥

品補充申請批准通知書》，該產品通過仿製藥質量和療效一致性評價。

山東新華製藥收升２６﹒３７％，報７﹒８６元，該股成交約８９６６萬股，涉資６﹒５３

億元，盤中高見７﹒９４元，最低見６﹒２元。

技術走勢方面，新華製藥自去年１２月創出１７元新高後反覆。回落，昨天呈現十字星待變

形態，今日借消息炒上，一口氣重越１００天線、１０天線及２０天線水平，９ＲＳＩ回升至

６５水平，相信股價可輕易重上９元水平，中線則以１３元為目標。（ｋｙ）

