《經濟通通訊社１７日專訊》歐盟考慮對俄羅斯展開新一輪制裁，主要禁制總值１１０億歐
元的商品貿易及技術控制。
俄羅斯盧布近期持續走弱，美元兌盧布在今天亞洲午市升破７５，最高曾見７５﹒０５，為
２０２２年４月以來最高。（ｐｃ）
17/02/2023 15:02
【外圍經濟】盧布兌美元跌穿７５，為２０２２年４月以來首次
《經濟通通訊社１７日專訊》歐盟考慮對俄羅斯展開新一輪制裁，主要禁制總值１１０億歐
元的商品貿易及技術控制。
俄羅斯盧布近期持續走弱，美元兌盧布在今天亞洲午市升破７５，最高曾見７５﹒０５，為
２０２２年４月以來最高。（ｐｃ）
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