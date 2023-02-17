【外圍經濟】盧布兌美元跌穿７５，為２０２２年４月以來首次

《經濟通通訊社１７日專訊》歐盟考慮對俄羅斯展開新一輪制裁，主要禁制總值１１０億歐

元的商品貿易及技術控制。

俄羅斯盧布近期持續走弱，美元兌盧布在今天亞洲午市升破７５，最高曾見７５﹒０５，為

２０２２年４月以來最高。（ｐｃ）

