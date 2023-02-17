《台股攻略－黃振宇》市場憂慮加息，台股隨外圍股市走弱

《台股攻略》美國１月生產者物價指數（ＰＰＩ）年增６％高於預期，市場憂慮美聯儲局將

進一步加息抑制通脹，台股跟隨外圍股市走弱，台積電領跌，電子股沽壓沉重，大市一度跌逾

１３０點，金融股則逆市造好，指數最終收１５４７９點，跌７０﹒８點，成交金額為

２１００﹒９５億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出１２１﹒８８億元，其中外資淨沽

出１１６億元。

電子股再度走弱，台積電收５１８元，跌１﹒９％；大立光收２１６５元，跌２﹒３％；日

月光投控、台達電、研華、矽力－ＫＹ、欣興等產業指標股跌１％－２％；聯發科逆市走強，升

１﹒７％，鴻海、瑞昱、廣達則無起跌。印刷電路板（ＰＣＢ）及上游原料廠去年宣布在東南亞

建立產能，相關設備廠將有助提升接單量，消息刺激牧德股價漲停，收１６７﹒５元，創近８個

月高位，群翊、由田、迅得亦同步走強，升０﹒４％－２﹒９％。金管會今日宣布，金控今年若

需動用儲備來派發現金股息，只要董事會審慎評估即可，不必金管會同意，金融股應聲走強，國

泰金升２﹒２％、富邦金升１﹒５％，玉山金、國票金、開發金、中再保均升逾１％，台新金、

彰銀、臺企銀、永豐金、新光金、華南金等升０﹒４％－０﹒９％。台灣將開放港澳人士自由行

入境旅遊，市場憧憬觀光飯店業績上揚，飯店股獲資金追捧，雲品、寒舍、老爺知、六福、洛碁

同步漲停，晶華升５％、夏都升３﹒４％。傳統產業股普遍上揚，台泥升１﹒３％、幸福升

０﹒９％、亞泥升０﹒７％。汽車股的和泰車、廣華－ＫＹ、瑞利、車王電均升逾１％。不過，

航運股沽壓沉重，貨櫃三雄震盪走低，萬海跌０﹒５％、陽明跌０﹒８％、長榮跌１﹒４％；長

榮航跌１﹒４％、華航則無起跌。

市場對美國加息取態的疑慮再起，台股近期走勢轉弱，建議採用選股不選市的策略，可留意

飯店、航空等受惠邊境放寬措施的觀光概念股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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