《窩輪豪情－梁業豪》大戶先殺上，再殺落？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、資訊

科技業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中國移

動（００９４１）、中國聯通（００７６２）與華潤置業（０３３２０），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則

宜首選藥明生物（０２２６９）、安踏體育（０２０２０）與恒安國際（０１０４４）。

昨天（１６日）恒指急速升上２１３０７，將收回價區域２１１００－２１２９９間，合共

２６張恒指熊證全部殺掉。不過，這部分所產生的殺傷力只等同８６９張恒指期貨好倉，不算很

大。下一個好友大戶殺倉的目標應為恒指熊證重貨區２１６００－２１６９９，若恒指被推上

２１６９９，將共有６３隻恒指熊證被強制性收回，產生２７８５張恒指期貨好倉的殺傷力。另

一方面，若淡友大戶成功反撲，將恒指推回２０５００，將共有５９隻恒指牛證被強制性收回，

產生１３８１張恒指期貨淡倉的殺傷力。本欄估計，大戶先殺上，再殺落的可能性較高。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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