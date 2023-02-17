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即市新聞

17/02/2023 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》大戶先殺上，再殺落？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、資訊
科技業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中國移
動（００９４１）、中國聯通（００７６２）與華潤置業（０３３２０），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則
宜首選藥明生物（０２２６９）、安踏體育（０２０２０）與恒安國際（０１０４４）。
　　昨天（１６日）恒指急速升上２１３０７，將收回價區域２１１００－２１２９９間，合共
２６張恒指熊證全部殺掉。不過，這部分所產生的殺傷力只等同８６９張恒指期貨好倉，不算很
大。下一個好友大戶殺倉的目標應為恒指熊證重貨區２１６００－２１６９９，若恒指被推上
２１６９９，將共有６３隻恒指熊證被強制性收回，產生２７８５張恒指期貨好倉的殺傷力。另
一方面，若淡友大戶成功反撲，將恒指推回２０５００，將共有５９隻恒指牛證被強制性收回，
產生１３８１張恒指期貨淡倉的殺傷力。本欄估計，大戶先殺上，再殺落的可能性較高。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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