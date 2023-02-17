聯想集團（９９２）第三財季純利跌３２％，毛利率微升

《經濟通通訊社１７日專訊》聯想集團（００９９２）公布，截至２０２２年１２月３１日

止第三季純利４﹒３７億元（美元．下同），按年跌３１﹒６５％；每股基本盈利３﹒６５美仙

，較去年同期減少３３﹒６４％。

期內收入１５２﹒６７億元，跌２４﹒１５％；毛利２６﹒１２億元，跌２２﹒１４％；除

稅前溢利６﹒０５億元，跌２９﹒２６％；毛利率１７﹒１％，升０﹒４個百分點。



＊九個月純利跌逾７％＊



截至２０２２年１２月３１日止九個月純利１４﹒９４億元，按年跌７﹒６４％，每股基本

盈利１２﹒５７美仙，較去年同期減少９﹒８３％。

期內收入４９３﹒１２億元，跌１０﹒２２％；毛利８３﹒５８億元，跌９％；除稅前溢利

２０﹒０６億元，跌１０﹒７７％。



＊業績受個人電腦需求疲弱影響＊



截至２０２２年１２月３１日止第三季，聯想（集團）的經營表現受到個人電腦需求疲弱的

影響，主要包括利率上升在內的宏觀逆風的持續影響。集團收入同比減少２４％至１５３億美元

，其中，僅貨幣兌換即產生６％的負面影響。第三財政季度毛利率及經營溢利率分別同比增長

４４和２８個基點至歷史新高水平。

集團對其長期增長計劃及發展軌跡充滿信心，研發費用同比增長５％以推動各增長引擎，支

持業務轉型及ＥＳＧ舉措，從而使集團能夠更好地應對需求波動並滿足客戶對科技硬件以外的長

遠需求。其他經營費用方面，隨著集團積極重新平衡支出，非研發經營費用項目整體下降了

３１％。（ｈｃ）

