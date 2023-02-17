《談國論企－黎偉成》社會融資增量１月份稍跌待改善

《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０２３年１月份同比略為減少，僅以商業銀行為

主的金融機構對實體經濟發放的人民幣貸款有所增加，委托貸款、信托貸款、政府債券淨融資、

企業債券融資淨額和非金融企業境內股票融資等，有不同程度的減少，意味非銀行信貸的社會融

資市場須加強活力，使國民經濟有更多資金渠道支持更全面穩中有進發展。



＊僅銀行信貸增量有不同程度倒退＊



來自中國人民銀行所發布的《社會融資規模增量統計數據報告》顯示，全國社會融資的總規

模增量於２０２３年１月份達５﹒９８萬億元，比２０２１年同期少增１９５９億元或３％，相

對於２０２２年頭一個月達６﹒１７萬億元和增長１９﹒３４％的表現要遜色，特別是僅有對實

體經濟發放人民幣貸款有增長，餘者皆有倒退，當非佳象。而金融機構對實體經濟發放的人民幣

貸款於２０２３年１月份淨增４﹒９３萬億元，較上年同期多增７３０８億元或１７﹒７％，相

對對於上年同期所增的９﹒９％要高。

金融機構的人民幣貸款增長淨額於２０２３年１月份同比大幅多增２３﹒１１％，較

２０２２年同期的１１﹒１７％升幅高約１倍，很主要受惠於企（事）業單位的中長期投資的資

金需求相當強烈，反映出企業對中央期內所採取的優化防疫控疫措施感到高度信心；只要企業加

強資本投資、擴大產能使就業機會、收入等有所提升，居民的消費、個人投資的相關信貸便會再

度擴大。我估計國內生產總值ＧＤＰ於２０２３年增４﹒５５％。

但社會融資的其他項目，卻有不同程度的倒退：（二）委托貸款：於２０２３年１月份淨增

５８４億元，比２０２２年同期多增１５６億元或３６﹒４％，惟此項於於２０２２年下半年的

情況有明顯提升，特別是是８月份增量達１７５５億元同比大增８﹒９１倍，卻未能在２０２３

年伊始保持良性的走向。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托人

確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委托

人通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出支

持。

（三）政府債券融資，增量淨額於２０２３年１月份４１４０億元，比上年同期少１８８６

億元或３１﹒２９％。人行於２０１９年１２月份起將「國債」和「地方政府一般債券」納入社

會融資規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標，指標數值為托管機構

的托管面值。



＊信托融資淨減量收窄仍有待支持和改善＊



和（四）非金融企業境內股票融資，於２０２３年１月份達９６４億元，比上年同期少增

４７５億元或３３％，與股市市況和經濟表現當有密切關係。

（五）未貼現的銀行承兌匯票，於２０２３年１月份達２９６３億元，比上年同期少

１７７０億元或３７﹒３９％。是企（事）業單位期內的票據融資淨減，可見事出有因也。但企

業的中長期及短期貸款皆增，始使票據融資減少，情況未算差勁也。

（六）企業債券融資（ＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅＢｏｎｄ），於２０２３年１月１４８６億元

，比上年同期少４３５２億元或７５﹒４％。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發債

，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券，獲金融機構積極支持特別是非

股份公司的企業機構債券融資，有頗不俗的發展前景。

更差勁者，為（七）信托貸款，於２０２３年１月份累計淨減６２億元，但比２０２２年同

期少減的６１８億元或９０﹒１２％，尚可。信托貸款為受托人接受委托人的委托，將委托人存

入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額等發放貸款，和負責到期收回貸款本息的一

類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方面有充分的自主權，又可利用信托公司在企

業資信和資金管理方面的優勢，增加資金的安全性，以提高資金使用效率。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

