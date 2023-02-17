《異動股》超媒體（７２）升１１％，委任新世界鄭志剛為聯席主席

《經濟通通訊社１７日專訊》超媒體控股（０００７２）現價升１１﹒１１％，報０﹒７元

，該股成交約５１萬股，涉資３６萬元。

超媒體控股公布，邵忠已由主席調任為聯席主席，並將繼續擔任執行董事及行政總裁，以及

新世界發展（０００１７）執行董事、執行副主席兼行政總裁鄭志剛已獲委任為非執行董事及聯

席主席，均自昨天起生效。

該集團指，調任後，邵忠將與鄭志剛共同領導及監督董事會的管理，更專注於整體企業戰略

及政策制定等，而鄭志剛每年收取董事袍金２２﹒８萬元。

現時，恒生指數報２０９５８，跌２９點或跌０﹒１４％，主板成交２１﹒３１億元。國企

指數報７０８６，跌３點或跌０﹒０５％。恒生科技指數報４３５９，跌７點或跌０﹒１７％。

即月期指新報２１０１６，升９點，高水５７點。即月國指期貨報７１０２，跌１點，高水

１６點。即月科指期貨新報４３６１，跌２１點，高水１６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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超媒體控股（０００７２） ０﹒７０元 升１１﹒１１％

新世界（０００１７） ２２﹒０５元 跌１﹒１２％

百度（０９８８８） １４６﹒５０元 跌１﹒０８％

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（ｈｃ）

