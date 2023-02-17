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17/02/2023 09:49

《異動股》華興資本（０１９１１）現挫２８％，稱與主席失聯

　　《經濟通通訊社１７日專訊》華興資本控股（０１９１１）現價跌２８％，報７﹒２元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２８﹒４３％。盤中曾跌５０％，低見５元。該股成交約
１１１０萬股，涉資７７６２萬元
　　華興資本控股公布，得悉暫時無法與主席、執行董事、首席執行官和控股股東包凡取得聯繫
。董事會並不知悉任何資料顯示他失去聯絡一事與或可能與該集團業務和╱或運作有關。
　　集團目前業務及運作維持正常，執行委員會成員包括兩名執行董事謝屹璟及王力行及其他管
理層將繼續負責該集團的日常管理和運作。
　　現時，恒生指數報２０９０４，跌８３點或跌０﹒４０％，主板成交１２５﹒４０億元。國
企指數報７０６７，跌２２點或跌０﹒３２％。恒生科技指數報４３３０，跌３６點或跌
０﹒８３％。
　　即月期指新報２０９１８，跌８９點，高水１４點。即月國指期貨報７０７４，跌２９點，
高水７點。即月科指期貨新報４３３５，跌４７點，高水２６點。
　　上證綜合指數報３２５４，升５點或升０﹒１６％，成交６３３﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１８８０，跌２６點或跌０﹒２３％，成交１０９７﹒５８億元人民幣。
（ｈｃ）

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