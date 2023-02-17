《欣勢利導－陳欣》通脹降勢放緩，聯儲鷹派再起

《欣勢利導》周二（１３日）美國１月份消費者價格（ＣＰＩ）同比上升６﹒４％，雖略低

於前值，但高於多數經濟學者預期，加上月初強勁的非農數據及歷史低位的失業率，市場對於美

聯儲加息預期又再升溫。而周四（１６日）再有聯儲官員發表鷹派言論，克利夫蘭聯儲主席梅斯

特表示俄烏衝突持續為食品級能源帶來不確定性，通脹依然高企，美聯儲應為更高的利率作好準

備，相信有充足理由再次加息５０基點。此外，鷹派代表聖路易斯聯儲主席布拉德亦認同梅斯特

觀點，認為不排除３月加息５０基點的可能性，指出近日數據表明對抗通脹是一場持久戰。雖然

兩位鷹派官員在聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）均沒有投票權，講話可被解讀為「出口術」，

但包括最新初請經濟金人數及ＰＰＩ在內的一系列數據的確成為了兩人觀點的論據，消息對美元

形成支持。



技術上，美元仍處於回升趨勢，匯價曾一度升近１０４﹒２４一個月高位。但現時美國整體

經濟數據表現參差，加上國債孳息長期倒掛，經濟衰退陰霾依然未散，相信會限制美元反彈空間

。１０５位置料為短線阻力，支持看１０１﹒５。《資深外匯分析師 陳欣》



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