《午市前瞻》股市將調整以反映重估加息幅度，煤炭股難維持高派息

《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數半日收報２０８６６，跌１２１點或０﹒５８％，主

板成交４４１﹒４５億元。恒生中國企業指數報７０５１，跌３８點或０﹒５５％。恒生科技指

數報４３０３，跌６３點或１﹒４６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３７９﹒６元，跌３元或０﹒７８％，成交２７﹒６８億元；美

團收報１４４﹒８元，跌３﹒５元或２﹒３６％，成交２１﹒７億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１００﹒６元，跌１﹒５元或１﹒４７％，成交１６﹒４７億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊曾永堅：兩會因素支撐港股表現＊



恒指近期維持於２１０００水平窄幅波動，椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表

示，近期市場觀望恒指５０天線支持，未來會否呈橫行走勢視乎能否守住５０天線。他分析，近

期市場憂慮美國聯儲局將會重新擴大加息幅度，故股市將需要修正早前憧憬停止加息的預期，認

為最少未來兩個月，美股都要面臨加息預期轉變帶來的調整壓力。

曾永堅指，美股或多或少將影響港股表現，但支撐港股因素包括內地兩會，市場憧憬新一屆

領導人正式就任後將出台更多刺激經濟措施，同時觀望經濟與樓市復甦表現，現時市場普遍傾向

樂觀。



＊煤炭需求及收入下降影響派息比率＊



冬季供暖高峰期將完，煤炭股今次並未出現上一個冬季般的炒風，整體表現平平。曾永堅回

顧過去一段時間，內地供煤受地緣政治因素影響，引致供應緊張，但目前已重新進口澳洲煤，中

澳關係改善亦會紓緩供應緊張壓力。

他預期，未來內地政策應傾向以減排為主，或有擴大新能源應用等措施出台，煤炭長遠需求

將會減少，預期今年內地煤炭市場將會收縮，極其量亦只能平穩發展。因此，儘管如兗礦

（０１１７１）或神華（０１０８８）等息率高達１０至１３厘以上，但前景不樂觀，煤炭股難

以維持派發高息，故他並不建議今年內沾手任何煤炭股。（ｈｃ）

