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17/02/2023 15:46

希慎：通關後旗下商場生意未大幅反彈，料零售物業續租租金有增長

　　《經濟通通訊社１７日專訊》希慎興業（０００１４）公布截至去年１２月底止全年業績，
主席利蘊蓮在網上會議表示，香港與內地通關初期，市民反應正面，但因新年期間，市民或需回
鄉而未有在港消費，旗下商場人流及銷售額並未大幅反彈，而疫情後大眾消費意欲模式有轉變，
故暫時未回復疫情前水平，相信要到今年年中才可較確定情況。
　
＊投入１５至２０億於活化計劃，料零售物業續租租金有增長＊
　
　　集團已啟動涵蓋利園區及希慎廣場兩大核心資產的區域活化計劃，包括貫穿利園區各建築的
行人通道系統，利園一期及利園五期的室內裝修提升等。財務總監賀樹人表示，未來５年會投入
１５至２０億於活化項目，範圍涵蓋旗下所有核心物業，他指謹慎觀察資產回報率和內部回報率
，強調投資「計得掂數」。
　　執行董事及首席營運總監呂幹威認為，現時零售物業租金已沉底，加上核心資產提升，預期
今年續租租金有正面增長。
　
＊本地寫字樓承租率有待觀察，上海業務可望改善＊
　
　　寫字樓業務方面，利蘊蓮認為開關與承租率非掛勾。現時寫字樓用戶狀態有變，而且近年寫
字樓供應較以往寬鬆，未能斷言承租率可回復以前水平，只能預計業務正面、有增長，需時觀察

　　呂幹威指，雖然疫情影響進度，但上海寫字樓地段有優勢，並於去年第四季度獲得首位租戶
承租，預期今年第二、三季出租率會改善。
　
＊未來樓價隨經濟回復，會觀察土地市場項目＊
　
　　對於近期本港地皮流標，呂幹威指，過去一年地產市場不算暢旺，相信未來樓價可反映經濟
回復。公司會維持謹慎財務管理為基礎，有合適的土地項目及價錢才考慮投資，未來會觀察市場
有沒有好項目可發展。（ｈｐ）

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