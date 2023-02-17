  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/02/2023 17:26

【企業盈警】東方興業料去年除稅前溢利按年跌最多２８﹒６％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》東方興業（００４３０）公布，預期２０２２年度錄得綜合除
稅前溢利介乎１５００萬元至１８００萬元，２０２１年則度錄得綜合除稅前溢利２１００萬元
，按年跌１４﹒３％至２８﹒６％。預期溢利減少主要由於投資物業的租金收入減少，利率上升
導致融資成本增加，以及預期因重估集團投資物業而產生的淨公平值收益減少。（ｈｐ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事17/02/2023
《神州經脈》傳內地金融監管換帥　逆回購創三年高　滬指周跌1%
人氣文章財經熱話17/02/2023
《嚟緊炒D乜》港交所下周派發去年度成績表　中線目標500銀
人氣文章財經熱話17/02/2023
聯想盈利倒退曾插近半成　業績真的全沒亮點？
人氣文章財經熱話17/02/2023
【匯控預測】券商料匯控去年列帳稅前盈利跌約一成　明年或派特息
人氣文章FOCUS17/02/2023
【FOCUS】俄烏交戰周年將至　春季攻勢醞終極一搏？
人氣文章財經熱話17/02/2023
渣打增派息兼回購　東亞盈利勝預期　齊獲大行唱好揀邊隻好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金