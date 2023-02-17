【企業盈警】東方興業料去年除稅前溢利按年跌最多２８﹒６％

《經濟通通訊社１７日專訊》東方興業（００４３０）公布，預期２０２２年度錄得綜合除

稅前溢利介乎１５００萬元至１８００萬元，２０２１年則度錄得綜合除稅前溢利２１００萬元

，按年跌１４﹒３％至２８﹒６％。預期溢利減少主要由於投資物業的租金收入減少，利率上升

導致融資成本增加，以及預期因重估集團投資物業而產生的淨公平值收益減少。（ｈｐ）

