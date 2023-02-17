【企業盈警】五礦地產料去年盈轉虧蝕１２億至１４億元

《經濟通通訊社１７日專訊》五礦地產（００２３０）公布，２０２２年股權持有人應佔虧

損介乎１２億元至１４億元，而２０２１年股權持有人應佔利潤為８９００萬元。

預期虧損由於新冠疫情令建設工程進度緩慢，延遲向買家交付物業，計約有５８億元人民幣

的合約銷售無法按計劃於２０２２年度進行結轉；房地產發展業務的毛利率下跌，以及房地產發

展項目計提的減值有所增加等。（ｈｐ）

