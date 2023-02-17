《經濟通通訊社１７日專訊》松景科技（０１０７９）公布，預期截至２０２２年１２月
３１日止６個月，錄得未經審核綜合淨虧損不少於２００萬元（美元．下同），２０２２年中期
未經審核綜合淨虧損約１９萬元，預期綜合淨虧損增加主要由於集團的收益及毛利減少。
（ｈｐ）
17/02/2023 18:23
【企業盈警】松景科技料中期虧損擴大至不少於２００萬美元
《經濟通通訊社１７日專訊》松景科技（０１０７９）公布，預期截至２０２２年１２月
３１日止６個月，錄得未經審核綜合淨虧損不少於２００萬元（美元．下同），２０２２年中期
未經審核綜合淨虧損約１９萬元，預期綜合淨虧損增加主要由於集團的收益及毛利減少。
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