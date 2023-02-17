【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒０４億元，買盈富沽騰訊

《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指低開２９點，報２０９５８點。最高升６９點報

２１０５６點，最低跌２８３點報２０７０３點。恒指收報２０７１９點，跌２６７點或

１﹒２８％。

北水全日淨流出１﹒０４億元，減少８８％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金

（０２８００）、中國神華（０１０８８）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣出最多的依次是

騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、比亞迪股份（０１２１１）。

主板成交８９７﹒３９億元減少２７％。其中港股通成交２５６﹒４億元，佔總成交

２８﹒６％。



＊傳騰訊放棄虛擬現實硬體計劃＊



外電引述知情人士表示，騰訊正放棄虛擬現實硬體計劃，原因包括難以快速實現獲利和生產

具有競爭力的產品需要大量的投資。預計「擴展現實」（ＸＲ）項目要到２０２７年才能盈利。

報道指，騰訊取消先前收購黑鯊交易及為ＸＲ部門增加１０００人的計劃。

去年６月有報道指，騰訊成立新部門，該部門將擁有３００多名員工，負責為實現ＸＲ而構

建軟件和硬體。



盈富基金跌１﹒２３％報２０﹒８８元，北水淨買入７億元；中國神華升１﹒５２％報

２３﹒４５元，北水淨買入２﹒５億元；新東方在綫升１﹒５９％報５１﹒０５元，北水淨買入

１﹒５億元。

騰訊控股跌２﹒３％報３７３﹒８元，北水淨賣出９﹒９億元；藥明生物跌２﹒０７％報

５６﹒６５元，北水淨賣出４億元；比亞迪股份跌２﹒３８％報２２９﹒６元，北水淨賣出

２﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） ７﹒０４

中國神華 （０１０８８） ２﹒５４

新東方在綫 （０１７９７） １﹒５２

中國移動 （００９４１） １﹒２１

小米集團 （０１８１０） ０﹒９０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） －９﹒９０

藥明生物 （０２２６９） －３﹒９６

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒６７

建設銀行 （００９３９） －１﹒３６

美團 （０３６９０） －０﹒９７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

