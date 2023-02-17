《美元走勢－羅明立》通脹回落不似預期，美元續獲提振

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒８１ １３４﹒９０ １３４﹒０６

歐元╱美元 １﹒０６３８ １﹒０６６６ １﹒０６２９

英鎊╱美元 １﹒１９３６ １﹒１９７７ １﹒１９３２

美元╱瑞郎 ０﹒９２９５ ０﹒９３０４ ０﹒９２６６

美元╱港元 ７﹒８４８７ ７﹒８４９１ ７﹒８４６６

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《美元走勢》美國上周初初次申領失業救濟人數為１９﹒４萬，好過預期的２０萬。１月

ＰＰＩ按年增長放緩至６％，但高過預期的５﹒４％；核心ＰＰＩ年率增長亦放慢至５﹒４％，

同樣高出預期的４﹒９％。ＣＰＩ跟ＰＰＩ的數據結果一致地反映通脹回落情況不似預期，將支

持聯儲局採取較保守的貨幣政策，利率峰值會較市場預期的更高。克利夫蘭美聯儲主席梅斯特指

出，以現時的經濟表現，她對更大幅度加息的討論持開放態度。美元繼續獲得提振，升至

１０４﹒４０水平。

非美貨幣全面受壓，歐元跌破近期低位１﹒０６５０，可能要下試１﹒０５７０，美元兌日

圓升近１３５，短線有壓力但中長線看好。澳洲第四季通脹高，但最新的就業數據未如理想，央

行貨幣政策應不會收太緊，２００天平均線０﹒６８００的支持可留意。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒１８８０ １﹒２０００ １﹒１８３０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 買入加元 １﹒３５００ １﹒３４００ １﹒３５４０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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