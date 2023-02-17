【香港政情】楊潤雄周日訪京，將晤文旅部長胡和平

《經濟通通訊社１７日專訊》文化體育及旅遊局局長楊潤雄本周日（１９日）上午啟程前往

北京訪問，他將與國家文化和旅遊部部長胡和平會晤，並拜訪有關部委和機構。

楊潤雄下周二（２１日）晚上返港。他離港期間，由文化體育及旅遊局副局長劉震署任文化

體育及旅遊局局長職務。（ｂｉ）

