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17/02/2023 15:33

【香港政情】楊潤雄周日訪京，將晤文旅部長胡和平

　　《經濟通通訊社１７日專訊》文化體育及旅遊局局長楊潤雄本周日（１９日）上午啟程前往
北京訪問，他將與國家文化和旅遊部部長胡和平會晤，並拜訪有關部委和機構。
　　楊潤雄下周二（２１日）晚上返港。他離港期間，由文化體育及旅遊局副局長劉震署任文化
體育及旅遊局局長職務。（ｂｉ）

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