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17/02/2023 17:03

金管局：１月份貸款需求有好轉，對內房貸款持審慎樂觀態度

　　《經濟通通訊社１７日專訊》金管局副總裁阮國恒表示，難以預計本港銀行未來的盈利水平
，但今年１月份的貸款需求有所好轉，希望隨著內地通關能夠幫助業界發展，又指去年銀行業整
體貸款的特定分類貸款比率上升至１﹒３８％，該水平在歷史上來說不算是好高位，從監管角度
不會有太大關注，而現時內房情況未完全解決，內地當局推出的支援措施成效需時，對相關情況
持審慎樂觀的態度。
　
＊對內房貸款持審慎樂觀態度＊
　
　　對於去年本港銀行業稅前利潤按年升１９﹒３％，金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示
，去年本港銀行業淨息差按年升０﹒３３％至１﹒３１％，淨息差上升屬銀行盈利改善的原因，
去年下半年市場氣氛有所改善，故相關的非利息收入亦有改善，特別是第四季。
　
＊不擔心負資產情況，續監察市場情況＊
　
　　對於本港負資產數字，阮國恒表示，樓價下跌必然會出現負資產，平均新造樓宇按揭成數較
低，儘管出現負資產，相關的風險也不會直接影響銀行，又指按揭保險的貸款，其資產質素優於
平均數，「睇唔到負資產情況會令到我地非常擔心」，但會繼續監察市場情況。
　　對於未來會否增發外匯基金票據，阮國恒表示，相關的增發將視乎市場需求，若留意到相應
的市場信號，便會因此作相應的調整，又指難以判斷港息未來走勢，但現時美國加息周期未完全
完成，高息環境或維持一段時間，港息與美息存有差距，在聯匯制度下，差距會有所收窄。
（ｂｎ）

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