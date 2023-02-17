【新冠感染】政府下周三日起不再接受市民入住社區隔離設施申請

《經濟通通訊社１７日專訊》政府早前公布有關新冠病毒檢測陽性人士自願入住社區隔離設

施的過渡性安排。政府今日提醒市民，有關的過渡性安排將維持至２月２８日供香港居民使用，

由於入住隔離設施的人士最多可以逗留七天，最後申請入住日期為２月２１日。上述安排同時適

用於由社會福利署管理為檢測陽性院舍院友提供服務的暫託中心。（ｃｌ）





