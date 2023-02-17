【夜期時段】即月期指最新報２０６６３點，升１８點，低水５７點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６５９點，升１４點，低水
６１點，最新報２０６６３點，升１８點，低水５７點，合約成交６３６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６９５６點，跌７點，低水３５點，最新報６９７２點，升
９點，低水１９點，合約成交３５１張。
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