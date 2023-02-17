【匯控預測】券商料匯控去年列帳稅前盈利跌約一成，明年或派特息

《經濟通通訊社記者吳仲賢１７日報道》匯控（００００５）將於下周二（２１日）公布

２０２２年度業績，並於同日審議會否派發去年度普通股第二次股息。據《彭博》綜合券商預測

，集團去年全年經調整稅前盈利介乎１４８﹒４９億至２４３﹒３５億元（美元．下同），較

２０２１年度２１９﹒１６億元，按年跌３２﹒２％至增長１１％，中位數為２０４﹒６７億元

，按年跌６﹒６％。單計第四季，經調整稅前盈利介乎５６﹒０１億至７５﹒６７億元，按年升

４１﹒１％至９０﹒６％，中位數為６４﹒７２億元，按年升６３％。

分析師估計，去年全年列帳基準除稅前利潤錄約１７０億元，按年跌約１０％，預期派發末

期息２２至２３美仙，料全年派息３１至３２美仙，又認為股價已反映今年盈利改善及派高息的

相關預期，若沒有任何新的利好消息，其股價大升的機會不大，料在５８﹒５港元至６０港元會

有一定阻力，而其支持位則在５４港元。



＊料末期息達２２至２３美仙，明年或派特息＊



凱基亞洲投資策略部主管溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預期匯控去年列帳基準除

稅前利潤約１７０億美元，按年跌約１０％，隨著去年開始加息將有助帶動其利息收入，但去年

疫情及金融市場波動，對非利息收入而言，具有下調壓力，但認為其整體收入仍能錄得增幅，認

為其利息收入能夠彌補，預期去年業績表現「好難話好理想」，料去年業績按年或錄明顯倒退。

他指出，料去年匯控的全年派息將較２０２１年錄得增長，料末期息將達２２至２３美仙，

全年或派３１至３２美仙。早前匯控出售其加拿大業務，他表示，預期匯控出售加拿大業務將於

今年底入帳，料在明年在派發相關的特別股息，又指匯控去年成本控制不錯，但在預期信貸損失

（ＥＣＬ）方面則「好大鑊」，在大幅撥備的情況下將會大幅拖累業績，預期去年ＥＣＬ錄得

３２億美元撥備。



＊料明年有較大空間進行回購＊



對於回購，溫傑表示，是次全年業績公布未必會加大回購幅度，因料去年業績不是「好靚仔

」，但預期明年業績將會表現較好，隨著入帳出售加拿大業務，其整體財務比率「一定會好靚

」，除了派發特別股息外，亦有較大空間進行回購。

對於有股東要求匯控進行分拆，他指出，儘管市場及相關股東亦有出現上述聲音，但認為「

管理層由頭到尾都傾向唔分拆」，而其原因為影響發債融資成本以及相關舉措所帶來的財務成本

，料未來匯控會繼續出售非核心資產。對於邵偉信退任匯控財務總監，他認為有關變動對匯控的

未來發展方向不會有太大改變。



＊今年的業務焦點為非利息收入，股價上望６０港元＊



展望今年，溫傑預期，今年匯控在俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務表現將會較去年

好，隨著股市及債市表現好轉，其財富產品銷售亦會按年亦將錄得改善，儘管預期今年息口空間

向上不多，故在利息收入方面的提升並不多，認為今年的業務焦點為非利息收入。

對於匯控股價，他指出，現時有關焦點都放在今年，認為除非業績有太大出入，否則不會對

股價有太大影響，認為現時由４８元水平上升至約５８元水平，已反映出今年盈利改善及派高息

的相關預期，指現時大市正在調整，若沒有任何新的利好消息，其股價大升的機會不大，料在

５８﹒５港元至６０港元會有一定阻力，而其支持位則在５４港元，預期股價將於上述區間波動

。



＊高盛料港元拆息將走高助銀行估值＊



高盛發表研究報告指，港元近日自１１月２２日以來首次觸及弱方兌換保證，當中香港銀行

同業拆息（ＨＩＢＯＲ）與倫敦銀行同業拆息（ＬＩＢＯＲ）的差距令人驚訝，認為當中原因包

括本港在去年最後兩個月持續錄得流動性流入，並可能持續至今年等因素。

該行表示，料ＨＩＢＯＲ將在港元銀行間結餘縮減的推動下走高，這將是金管局入市的直接

後果，從而有助於銀行的估值，維持恒生銀行（０００１１）「沽售」評級，因為該銀行的港元

資產負債表敞口最高，融資成本最高，對中銀香港（０２３８８）和匯控則予「買入」評級，兩

者今年每股派息的股息率約為６％。



＊美銀料匯控淨利息收入跑贏同行＊



美銀證券發表研究報告，上調匯控明年淨利息收入預測，而其明年預測數字亦比市場預期高

出７％，認為其淨利息收入增長將跑贏同行，上調匯控倫敦目標價，由７﹒２英鎊升至７﹒３５

英鎊，而其港股和美股目標價亦分別上調至６９﹒５３港元和４４﹒７４美元，重申「買入」評

級。

美銀指出，匯豐是一家獨特的存款帶動型銀行，這意味著利率正常化會將有利其自由現金流

，這支撐了其７％的股息率，而股息率亦在不斷增長，相信匯控股價將對其淨息利收入指引上調

作出正面反應。該行重申預計今年匯控成本增加２％，但預計明年將重新加速至６％，而明年派

息亦有上行空間。

