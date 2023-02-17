聯想（９９２）：擬削減一成經營開支，ＡＩ熱潮有利業務增長

《經濟通通訊社１７日專訊》聯想集團（００９９２）董事長兼行政總裁楊元慶表示，中國

放寬防疫政策對集團而言必然是積極信號，個人電腦、伺服器及ＩＴ服務也錄更多銷售增長，強

調對中國市場感樂觀。他指出，未來整體市場環境仍較具挑戰性，預期未來一兩個季度仍將受成

熟市場的通脹以及地緣政治的緊張局勢所影響。儘管個人電腦出貨量減少，但整體需求仍高於疫

情前，相信下半年業務將恢復增長。

首席財務官黃偉明表示，集團將持續加強成本競爭力，以實現淨利潤率翻倍的中期目標，將

繼續投資高回報的業務，同時削減經營開支最少１０％或８﹒１５億美元，包括減低整體營運費

用，及對人力資源作必要且合適的調整，但強調會繼續投入於研發方面。楊元慶補充指，上季度

研發開支增加逾５％，而在過去２至３年，研發人數增加超過７０人。

被問到近期ＣｈａｔＧＰＴ等聊天機械人風潮對業務的影響，執行副總裁、基礎設施方案業

務集團（ＩＳＧ）總裁Ｋｉｒｋ Ｓｋａｕｇｅｎ認為，聊天機械人必須訓練其語言模型，過程

中對高性能伺服器和ＧＰＵ的需求巨大，認為聊天機械人將成為集團業務增長中重要的驅動力。

此外，元宇宙和數碼分身（ｄｉｇｉｔａｌ ｔｗｉｎ）等趨勢亦有助推動伺服器業務發展。

（ａｃ）





