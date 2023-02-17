  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/02/2023 17:28

【企業盈警】工蓋料中期虧損收窄至９００萬至１２００萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》工蓋有限公司（０１４２１）發盈警，預期截至２０２２年底
止的中期將錄得虧損介乎約９００萬元至１２００萬元，而２０２１年同期則錄得虧損１３５０
萬元。
　　集團指，虧損減少主要由於太陽能電業務及配電系統的分部業績倒退，同時，貿易應收款項
及合約資產之預期信貸虧損撥備由２０２１年底止六個月之５００萬元，下降至２０２２年底止
六個月之回撥約４９０萬元。（ａｃ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事17/02/2023
《神州經脈》傳內地金融監管換帥　逆回購創三年高　滬指周跌1%
人氣文章財經熱話17/02/2023
《嚟緊炒D乜》港交所下周派發去年度成績表　中線目標500銀
人氣文章財經熱話17/02/2023
聯想盈利倒退曾插近半成　業績真的全沒亮點？
人氣文章財經熱話17/02/2023
【匯控預測】券商料匯控去年列帳稅前盈利跌約一成　明年或派特息
人氣文章FOCUS17/02/2023
【FOCUS】俄烏交戰周年將至　春季攻勢醞終極一搏？
人氣文章財經熱話17/02/2023
渣打增派息兼回購　東亞盈利勝預期　齊獲大行唱好揀邊隻好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金