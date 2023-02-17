【企業盈警】工蓋料中期虧損收窄至９００萬至１２００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》工蓋有限公司（０１４２１）發盈警，預期截至２０２２年底
止的中期將錄得虧損介乎約９００萬元至１２００萬元，而２０２１年同期則錄得虧損１３５０
萬元。
集團指，虧損減少主要由於太陽能電業務及配電系統的分部業績倒退，同時，貿易應收款項
及合約資產之預期信貸虧損撥備由２０２１年底止六個月之５００萬元，下降至２０２２年底止
六個月之回撥約４９０萬元。（ａｃ）
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