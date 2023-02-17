《小傳日記》宇宙大戰未打就玩完？落地轉搞聊天機械人仲化算！

《小傳日記》ＣｈａｔＧＰＴ概念瞬間掘起，連全世界科技大佬都一時間反應唔切，之後先

急急腳掟大錢入局，不過有心唔怕遲，趁而家加快速度整個性能跑得贏ＣｈａｔＧＰＴ嘅聊天機

械人都係一個目標，當然唔好好似Ｇｏｏｇｌｅ咁就出醜啦。

而家全世界都急轉彎轉追聊天機械人概念，偏偏之前嘅大熱元宇宙概念就淪為一粒星塵，之

前成批磨拳擦掌「宇宙大軍」都無曬影。最近ＱＱ（００７００）就公布，旗下ＸＲ業務會變更

發展路線，相關業務團隊會進行調整，仲會為受影響員工提供兩個月過渡期，仲會優先安排轉部

門面試同外部推薦機會。

不過有內部員工就話，ＱＱ都未將元宇宙掟入黑洞，仲會考慮其他發展方向。不過以目前嚟

睇，落返地搞ＡＩ聊天機械人大戰先係頭等大事！ＣｈａｔＧＰＴ爆起嘅速度遠遠超過科技大佬

嘅預期，就連本身專注做遊戲嘅網易（０９９９９）都要將旗下遊戲角色轉成類ＣｈａｔＧＰＴ

嘅聊天機械人，畀玩家一個更加栩栩如生嘅互動，就知ＱＱ點解要落返地搞咗先。

而科技大佬轉軚轉得咁快，都因為聊天機械人嘅入場門檻低得多，無論對科技公司同消費者

都係。有做開ＡＩ嘅公司好似百度（０９８８８）咁，其實只要喺原有嘅ＡＩ模型加啲嘢，就可

以變成「文心一言」聊天機械人，連網易都可以咁輕易將角色變成類ＣｈａｔＧＰＴ，就知其實

好容易就可以將技術扯上聊天機械人概念。相反喺元宇宙，要真實體驗到生活喺元宇宙就至少需

要一副ＶＲ眼鏡，閒閒哋都二三千銀，未見官已經先打三十大板，但係ＣｈａｔＧＰＴ目前都係

免費使用，而且普通一部電腦都入到，實際日常工作可以好有效咁用得到，都係ＣｈａｔＧＰＴ

爆得咁快嘅原因。

至於元宇宙都未「完」嘅，不過相對仲要投入更多人力財力，計完時間值都係搞咗聊天機械

人先比較化算，請請！



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