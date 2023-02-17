【ＥＳＧ】百達資管：先進計算技術應用日廣，保護地球更受重視

《環富通基金頻道１７日專訊》瑞士百達資產管理主題股票可持續發展研究主管馮思迪

（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｆｒｅｅｄｍａｎ）發表最新市場評論，討論２０２３年科技和可持續發展

領域的七大主要趨勢。



＊保護生物多樣性投資將增，電動車普及向自動化變革＊



全世界正逐漸認識到，為了在地球生存下去，保護生物多樣性和阻止全球暖化同樣重要。去

年１２月於加拿大蒙特利爾舉行的《聯合國生物多樣性公約》第１５次締約方大會（ＵＮ

ＣＯＰ １５）上，各國政府簽署了一項關於到２０３０年遏制生物多樣性喪失的開創性協議。

為實現這一目標，需要利用新的和現有的技術，在農業、林業、資訊科技、漁業、物料、房地產

、非必需消費品和必需品、公用事業和製藥等行業中採用更可持續的實踐做法。繼ＣＯＰ １５

之後，預計金融領域將為這一轉變作出愈來愈多的貢獻。經合組織（ＯＥＣＤ）估計，每年用於

保護生物多樣性的投資不到１０００億美元。與氣候變化領域吸引的投資（６３２０億美元）相

比微不足道，預計這一差距將在２０２３年開始慢慢縮窄。

新技術幾乎給所有行業都帶來了變革與機遇。汽車行業亦不例外。電動汽車正變得日益普及

，尤其因為最近燃油價格飆升。２０２３年，許多汽車製造商將推出新產品。５年後，預計每售

出４架新車就有１架是純電動汽車。這將會刺激電池和半導體的需求。自動化是汽車行業的另一

個關鍵技術變革。雖然完全自動駕駛車輛在很大程度上仍屬於科幻小說的範疇，但最新款汽車提

供了更先進的自動化功能，並配備更複雜的軟件。有研究指出，２０２０年每輛汽車的軟件代碼

平均長度已經翻了一倍，達到２億行，且預計到２０２５年將高達６﹒５億行，為科技行業帶來

了巨大的增長潛力。



＊邊緣計算應用範圍廣，愈來愈多政府參與循環經濟＊



５Ｇ的興起和人工智能的進步開啟了數據儲存的新時代。邊緣計算使用增強現實和機器學習

在數據收集現場或「邊緣側」就近分析數據，然後利用５Ｇ可能實現的超高速傳輸將數據發送到

雲端。當６Ｇ到來時，這個過程將會更加快速。該方式的一大主要優勢是低延遲，這將為開發依

賴最小延遲的新設備和應用程式打開大門。例如，農場開始採用基於邊緣計算的地面和空氣感測

器來監測水和化學物質，以收獲最大作物產量。邊緣技術的碳足跡遠低於在雲端處理數據，因此

有利於環境保護。與此同時，邊緣計算也帶來了新的網絡安全挑戰，並激發了處理這些挑戰的解

決方案需求。

從金屬和化石燃料到動物和農作物，在短短８個月內消耗了地球上一年的資源，從長遠來看

，這顯然是不可持續的。因此，應該充分利用所擁有的資源，並盡可能長時間地持續利用這些資

源。「循環經濟」概念完美設想了一個沒有浪費的世界，即資源被盡可能長時間使用和再利用的

循環。重點是創造持久耐用、易於拆卸、維修、翻新的產品和能夠重組製造成其他產品。該方法

亦包括更多地使用作為自然循環中不可或缺部分的有機材料（如建築中的木材）。循環設計不僅

適合消費品，亦可應用於工業領域，這提供了一個巨大的機遇。根據埃森哲

（Ａｃｃｅｎｔｕｒｅ）的資料，循環經濟可以釋放高達４﹒５萬億美元的額外經濟產出，愈來

愈多政府會參與進來。循環經濟是歐洲「綠色協議」倡議的關鍵組成部分，其２０２３年的目標

包括透過立法落實企業的綠色主張和減少微塑膠污染對環境影響的措施。



＊先進計算技術用於藥物開發，全球共抗肥胖問題＊



藥物開發過程緩慢且成本高昂，成功的幾率則很低。但借助先進的計算技術，這一切可能都

要發生改變。醫療保健行業近期迎來最激動人心的一項進展，是Ａｌｐｈａｂｅｔ旗下的人工智

能部門ＤｅｅｐＭｉｎｄ成功開發了一項可以用來預測人體內任何蛋白質形狀的技術。這一突破

有可能開啟更快速、更廉價和更高效的藥物研發，Ａｌｐｈａｂｅｔ和其他公司目前正致力於這

方面的研究。據有關研究估計，未來１０年該市場的價值可能會達到５００億美元左右。

自１９７５年以來，全球肥胖症患病率增加了兩倍，每年會造成大約３００萬人死亡。新冠

疫情令更多人意識到，超重更容易感染其他疾病。政府和個人解決這一問題的意願日益強烈，新

療法亦隨之不斷發展。美國最近批准了一種減肥藥，該藥物預計會十分有效，另一種減肥藥則有

望在２０２３年獲得批准。有報告稱，到２０３０年，全球肥胖治療市場規模將從２０２２年的

２４億美元增至５４０億美元。目前，保險公司更傾向願意承保肥胖治療，而公眾亦愈來愈願意

在無法承保的地方自費治療。



＊終生學習可應對壽命延長，疫情令人接受線上學習＊



人口結構和技術變化對社會產生了深遠的影響。因此，學習不再局限於學校。愈來愈多國家

採用「終生學習」來應對人口壽命延長帶來的挑戰。全球疫情促使許多人重新考慮他們的生活和

工作。一些行業的勞動力缺口為新工人入行創造了機會。與此同時，工作與生活的平衡得到了改

善，因為居家工作不僅節省了通勤時間，還為人們開啟了培養新愛好的大門。愈來愈多人接受線

上學習，使學習變得更容易。未來一年歐洲將在培訓方面增加投資，並鼓勵更多女性進入科技領

域，因此２０２３年被譽為「歐洲技能之年」並不令人意外。（ｗａ）

