《宏觀有法－艾西亞》中國房地產行業的繁榮、蕭條和未來

《宏觀有法》自２００８年全球金融危機以來，房地產業已成為中國經濟增長最重要的引擎

之一，對經濟增長的貢獻甚至超過了出口貿易。基礎設施和房地產領域的巨大投資熱潮也促使政

策從外需方面轉而向這兩個領域傾斜。房價隨之光速飆升，中國眾所周知的高儲蓄率、加上資本

管制，為資金流向房地產行業並催生房地產泡沫提供了條件。中國家庭將高達８０％ 的財富投

資於房地產，許多人根據能力會選擇購買多套房產。在這樣的背景下，中國的房地產開發商成為

了世界上最大的開發商－直到大約１８個月前泡沫突然破裂。

房地產長達十年的繁榮為中國帶來了以下幾個結果。首先，２０１０－２０１９年期間，中

國固定資產投資增長和ＧＤＰ增長的三分之一都來自於此。第二，中國地方政府通過向開發商出

讓土地獲得大量財政收入。這些收入可以為其他很多項目提供資金，例如通過本地的龍頭企業對

科技園區進行國際收購。最後，由於土地價格持續上漲，銀行為了抑制開發商不斷飆升的槓桿，

對其融資進行了限制。因此，開發商需要另尋融資方法。加之地方政府自身的基礎設施融資需求

，導致了中國的影子銀行迅速崛起。



＊監管變化＊



事實證明，監管機構對於影子銀行及其對金融穩定的相關風險十分謹慎。政府從２０１７年

年中首次嘗試調控房地產市場的過度槓桿，但事與願違，這個舉措再次推動開發商尋找替代資金

來源，包括擴大在香港離岸市場的融資，更重要的是，開啟向購房者的預售模式。中國家庭的儲

蓄和財富不斷與越來越臃腫的房地產行業交織得更深，中國開發商的資產規模達到了世界其他地

區的四倍。

多年來由於金融業流動性充裕和經濟高速增長，中國房地產行業的脆弱性一直被掩蓋。當中

國監管機構開始應對不斷上漲的房價、住房負擔能力惡化和收入分配問題時，房地產行業的風險

突然變得顯而易見。

２０２０年夏天，世界其他地區仍在疫情中掙扎，中國似乎取得了抗疫的初步勝利，監管機

構決定頒布「三道紅線」來限制開發商槓桿。這些政策對開發商的現金短債比、資產負債率做出

了規定，事實證明這是一個比較冒險的舉措。顯然，一些開發商 － 包括中國乃至世界資產規

模最大的開發商恆大（Ｅｖｅｒｇｒａｎｄｅ）－無法承受這種壓力。

後續的故事震驚了中國和全球投資者。恆大的債務餘額高達３０００億美元，其中１０％來

自海外投資者。２０２１年夏天，恆大外部債務違約後出現了連鎖反應，其他幾家開發商也相繼

違約。住房交易暴跌，呈現兩位元數的負增長，房價出現快速修正。由於家庭將積蓄作為首付投

入了開發商已經無法交付的項目中，２０２２上半年出現了「停貸風波」。雖然購房者停供貸款

的數額相對溫和，但這個現象表明金融穩定是中國未來需要密切關注的一個關鍵風險。



＊未來如何？＊



中國政府決定回到原點，取消對開發商的監管限制。原因可能是疫情對中國經濟的負面影響

，換言之，同時應對疫情和房地產危機最終令中國無法承受，房地產行業得以獲得喘息和復蘇的

機會。

毋庸置疑，中國房地產行業的結構性弱點依然存在。家庭可能會對此保持警惕，可能不會像

過去那樣輕鬆地進行投資。這意味著住房交易可能再難以恢復到以前的水準。儘管如此，監管壓

力的解除一定程度上會支持２０２３年的房地產市場，吸引投機投資者。然而，最終的結果將會

是有更多的槓桿需要清理。住房負擔能力不會像預期的那樣迅速改善，中國政府想要實現「共同

富裕」的目標還有更遠的路要走。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》



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