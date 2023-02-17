《雷鳴天下－雷鼎鳴》「你好，香港」與優勢委員會

《雷鳴天下》李家超當了特首近半年後，終於見到他開始有大動作，一是推動一個名為「你

好，香港」的國際公關計劃，第一項活動便是到訪中東的沙特阿拉伯與阿聯酋；二是由財政司司

長陳茂波成立一個「推廣香港新優勢專責小組」，除了官方成員外，還有２２名民間成員，看其

名單，但覺眼前一亮，人選顯然經過仔細推敲。



這兩個項目都有深層次意義，能起對症下藥的作用，有了它們，香港「鹹魚翻生」的機會大

增，我們宜調整對香港前景的看法。宣布「你好，香港」後，特首第一次出訪便是中東，這是神

來之筆，也許背後有內地高人指路。



＊中東５大特點 與港互補性強＊



為何中東對香港與內地都十分重要？因為它與中國乃至香港的互補性很強，建立與中東的關

係，也是當今地緣政治很具戰略性的一步。中東有何特點，值得內地與香港的高度重視？



中東的特點，第一是石油多；第二是錢多，用錢時有如土豪，一擲千金，面不改容，看看卡

塔爾搞的豪華世界盃，便知一二；第三是光靠開採石油，未必能持續，石油耗盡後，國民經濟如

何維持？第四是這些國家的教育並不算發達，但近年阿拉伯銳意發展高等教育，情況或有變；第

五是她們的工業也一樣不發達。



＊港設計人幣產品 滿足需求＊



過去，中東國家靠賣了石油，換取了大量美元，可以用以作為投資推動經濟；不過，美國近

年犯了一個戰略性的錯誤，便是把美元武器化，對不聽其指揮的國家，經常會充公她們的外滙儲

備或賴債不還。中東近年與美國關係不如以前般和睦，她們能不考慮減低美元儲備，或甚至棄用

美元嗎？



接受人民幣作為買賣石油的貨幣，是重要的一步，中東國家可以用收到的人民幣，購買他們

所需的中國工業產品及軍事設施。不過，這仍有一問題要解決，人民幣除了是交易用的貨幣以外

，還需是一種儲值貨幣，中東的國家收到人民幣後，未必會立時用掉，她們也會把部分人民幣儲

藏起來，以待未來所需；儲蓄貨幣不會是把它們埋地三尺，而是要購買一些有回報的證券，這便

是香港可對中國起到貢獻的地方。香港是國際金融中心，且有份額最大的離岸人民幣，香港的金

融機構大有條件設計出各種人民幣產品，以滿足中東國家的需求。



也許大多數港人並不知道，在高等教育上，香港曾有與中東國家合作的經驗。曾經是全球資

產總值最高企業、擁有近２萬億美元資產的沙特阿美（Ｓａｕｄｉ Ａｒａｍｃｏ），１０多年

前與香港科技大學合作，邀請我的同事定期飛到沙特阿拉伯開班授ＭＢＡ課程。此事有一點值得

一提，阿拉伯是回教國家，女性的地位不高，我們有些外籍同事十分反感，堅決要否決合作，幸

好我們主理這課程的是一位很有國際經驗的女同事，她也決定，來上課的學生要有一定比例的女

性。從務實的角度看，若希望沙特阿拉伯的婦女有地位，更加應該支持這個課程，讓她們有機會

受到良好的教育。



＊委會高人雲集 助解說港優勢＊



至於財政司司長的「推廣香港新優勢專責小組」，內裏確有高人。在過去４年多，科大前校

長陳繁昌一直在彼邦２００９年才創辦的阿卜杜拉國王科技大學（ＫＡＵＳＴ）當校長，可算是

港人中最熟悉阿拉伯世界高等教育之人；前同事翁以登也在委員會中，他曾在多個國家工作過，

其關係網絡總會對解說香港優勢有幫助；恒隆的陳啟宗可能是香港商界中最熟悉國際關係的人物

，有他坐鎮，當然有益處。



但不要以為向世界介紹香港優勢的工作會無風無浪，世界上總有些國家很希望香港會萬劫不

復，曾參與黑暴的港人，與他們也會同聲同氣。委員會中有一位成員張婉婷導演，正是因為她參

加了委員會而被猛烈攻擊，我與張婉婷並無交往，其英年早逝的弟弟卻是我整個中學時期唯一年

年同班的同學，中學時打電話到他家中，他媽媽或張婉婷總是會大叫一聲「阿Ｄｅｅ」，把我的

同學從二樓叫下來。



＊私隱要保障 惟社會應有平衡＊



張婉婷執導的電影《給１９歲的我》，在社會中有爭議，集中在私隱方面。私隱是應保護，

但不能過火，社會應有個平衡，例如在街上設監控鏡頭，確是不利於犯罪分子的私隱權，但我們

不用反對。從多位看過此電影、不論政治立場的人士所發表評論看來，這齣花了１０年製作、收

益全部捐給英華女校的電影，是香港１０年難得一見的優秀電影，而且信息正面，充滿正能量，

不放映它是香港巨大損失。



香港近２０年生育率低企，不少家庭只有獨生子女，社會容易出現「公主病」，常把個人情

緒凌駕於社會利益之上，但這些人真的如此重視私隱嗎？黑暴期間惡意起底的人，會重視私隱？

斯諾登（Ｅｄｗａｒｄ Ｓｎｏｗｄｅｎ）揭發人人的通訊都被美國監控，也不見這些人批評美

國侵犯私隱。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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