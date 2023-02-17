《缸邊麗評－熊麗萍》匯控能否突破６０元，還看派息與回購

《缸邊麗評》渣打集團（０２８８８）及東亞銀行（０００２３）昨天（１６日）公布

２０２２年度業績，為本港銀行股揭開業績發布序幕，其中下周二（２１日）匯控

（００００５）業績發布更是市場焦點。渣打業績公布後股價上升，主要反映管理層對業績前景

的信心，而派息大增及回購金額較預期為多更是主因，市場對匯控派息政策及回購全以提升股東

回報更有期待，並成為股價能否突破６０元的關鍵。



＊渣打回購兼增派息成亮點＊



渣打集團２０２２年度受惠於淨息差擴闊及經營成本下降，期內法定基準稅前盈利

４２﹒８６億美元，較２０２１年增長２８％，淨息差１﹒４１％，按年增加２０個基點，淨利

息及非利息收入分別增長１２％及１５％。面對疫情對營商環境及整體經濟造成的負面影響，集

團去年信貸減值金額按年增加２﹒２倍，達８﹒３８億元，其中內地商業房地產佔５﹒８２億元

；其餘為對巴基斯坦、加納及期里蘭卡主權評級額外撥加２﹒１億元等。集團在控制成本方面繼

續有改善；期內本收入比率降至６６﹒９％，較２０２１年減少７﹒４個百分點（另匯控今年首

三季的６６﹒２％相近）。集團去年純利２９﹒４８億元，按年增長２７％。

渣打集團業績的另一些亮點是派息增加五成及進行新一輪股份回購涉１０億元。集團派發末

期息１４美仙，全年合共１８美仙；但集團的派息比率仍只為１８％，遠低於其他銀行。雖說透

過回可令股東回報率提升，但以目前派息政策而言，其股息率並不吸引。

在業務方面，集團一直以亞洲及新興市場為主要對象，去年亞洲區佔集團稅前溢利近八成，

非洲及中東地區、歐洲及美洲地區各位一成多；在亞洲區３６﹒８８億元溢利當中，香港佔

１０﹒７６億元（即集團總溢利２２％），因此，亞洲區其他市場及新興市場的盈利表現影響仍

大。



＊端視匯控派息及亞洲業務策略＊



看看匯控，香港佔集團溢利三成以上，近年歐美經營虧損影響集團盈利表現，而集團先後出

售歐美業務，並將業務重點轉向亞洲，可以預期未來亞洲區經濟表現對匯控及渣打同樣有較大影

響。不過，渣打管理層表明在２０２３及２０２４年的平均淨息差可進一步擴大至１﹒７５厘及

１﹒８厘，而有形股東權回報亦將分別至１０％及１１％，各項指標反映管理層對集團業務前持

續改善樂觀。總而言，論業務增長潛力及股值，渣打確有其吸納價值，但論股息率角度，匯控則

佔優。大家且看匯控公布業績的細項及派息政策，尤其是今年會否恢復派季度股息，亦要留意其

拓展亞洲業務的策略，若這方面均有利好消息，股價才可望突破６０元的主要阻力位，策略上仍

是觀望業績才作買賣行動。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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