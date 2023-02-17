《鍾之日記》包凡失聯，華興插水，科技股慌

《鍾之日記》２月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國生產物價升幅超預期，就業市場亦保持強勁，加上有聯儲官員「放鷹」，美國１０年期

債息攀上今年新高，市場推測聯儲局持續加息時間較預期長，美股三大指數隔晚跌逾１％，香江

魚缸今日反覆向下，收市險守５０天綫（約２０７００點）。有新經濟產業併購天王、「資本紅

娘」之稱的華興資本（０１９１１）創始人包凡失聯，市傳是與華興資本前總裁叢林在船舶租賃

業務上的違規操作有關，包凡因配合調查被帶走。儘管華興資本強調目前業務運作維持正常，不

過，受消息衝擊，華興資本股價一度腰斬。一眾新經濟及科技股亦驚慌下跌。

恒指低開２９點，報２０９５８，一度倒升６９點，高見２１０５６，之後沽壓再現。午後

跌穿今早低位，最多跌２８３點，低見２０７０３，但獲５０天線支持，最終恒指全日跌２６７

點，報２０７１９點，成交８９７億元。國企指數報６９９１，跌９８點或跌１﹒３９％。恒生

科技指數報４２５７，跌１０９點或跌２﹒５１％。

藍籌股跌多升少，自內地跟香港通關以來，未見零售市道特別受惠，周大福（０１９２９）

早在開關前炒上，通關後反而股價走弱，今跌３﹒３％。宏橋（０１３７８）升３﹒６％，為升

幅最大藍籌。



＊傳強硬派吳清任中證監主席＊



３月全國兩會召開，新一屆中國政府官員架構亦將落實。外電引述消息指，現任中證監主席

易會滿預計將調任銀保監，接替郭樹清出任銀保監主席。上海市常務副市長吳清就會接替易會滿

，成為新任中證監主席，吳清任職上交所時處事強硬，有「券商屠夫」之稱。

人民銀行今日進行８３５０億元人民幣逆回購，規模創三年新高，全周放水２１０億元人民

幣，滬綜指今早低開後維持偏軟，午後跌幅稍為擴大，一度低見３２２３﹒２６點，最終以接近

全日低位收市，報３２２４﹒０２點跌０﹒７７％，創２０２３年１月１３日以來逾１個月新低

；滬綜指本周累跌１﹒１％，為２０２２年１２月２３日以來最大單周跌幅。深成指收跌

１﹒６１％，創業板指跌２﹒５１％。兩市成交額再次跌穿１萬億元人民幣，為９１４１億元人

民幣，按日大減２３﹒４％。



＊無法與主席包凡聯繫，華興股價一度腰斬＊



華興資本（０１９１１）發公告指，暫時無法與董事會主席兼首席執行官包凡取得聯繫。包

凡為華興資本創始人，持有公司近五成股份，作風高調，在中國科網界有高知名度，京東、騰訊

、美團、聚美優品、唯品會、愛奇藝、５８同城、趕集網、優酷、土豆、滴滴打車、快的打車等

企業上市背後，或多或少都有華興資本的影子。尤其是２０１５年，在科網企併購大潮中，華興

資本就參與１３個併購案，包括滴滴快的、美團點評、５８趕集、攜程去哪兒四大併購案。

而華興資本旗下的華興證券近日也出現董監高大面積換人。今年２月７日，華興證券３名董

事退出，分別是：叢林、王徽、馬寧；１名監事退出，為董建瑾；１名高管退出，為崔強。另外

，又新增了５名董事，分別是：項威、陶堅、陳楊、辛欣、王成。其中最大的變化是叢林卸任華

興證券董事長，由總經理項威代行董事長。

據公開渠道顯示，包凡最後一次露面是在２０２２年１２月初，他出席２０２２未來科學大

獎頒獎典禮。外電引述消息人士指，包凡家人稱他正在協助調查。

近年屢有中資券商或投行高層失聯，包凡失蹤引起中外投資界關注，因其長年在科企創辦人

之間長袖善舞，外界關注這會否牽涉更大範圍的互聯網資本圈監管議題。

靈魂人物包凡失蹤之下，華興資本今早低開１５％後，股價一度「腰斬」，低見５元，全日

收跌２８﹒２％，報７﹒１８元。



＊阿里穿百關，百度亦回吐＊



大市向下，科技股領跌，阿里巴巴（０９９８８）股價跌２﹒６％，報９９﹒４５元，跌穿

１００元心理關口支持。阿里巴巴２月以來曾數次下試１００元大關，今日終於失守。

百度集團（０９８８８）執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖表示，「文心一言」的能

力將通過百度智能雲率先在內容和信息相關的行業和場景落地。他指，「文心一言」是基於百度

智能雲技術打造出來的大模型，它將根本性地改變雲市場的遊戲規則，雲服務將從數字時代躍遷

到智能時代。以前企業選擇雲廠商更多是看算力、存儲等基礎雲服務，以後企業對雲的需求會更

加聚焦智能服務，會更多看框架好不好、模型好不好，以及模型－框架－芯片－應用這四層架構

之間的協同是否高效。

不過，百度今日股價照挫４﹒６％，報１４１﹒３元。

至於文心一言首批生態合作夥伴之一的超媒體控股（０００７２）宣布，自２月１６日起，

邵忠已由董事會主席調任為董事會聯席主席，並將繼續擔任公司執行董事及行政總裁；及委任鄭

志剛為非執行董事及董事會聯席主席。超媒體控股本周股價大起大落，周三（１５日）炒作文心

一言之下，單日抽升１﹒７倍，周四１６日）卻回落３７％。超媒體控股今日急彈７９﹒４％。

據報騰訊（００７００）正在放棄虛擬現實硬體計劃，其中原因包括難以快速實現獲利和生

產具有競爭力的產品需要大量的投資。ＸＲ項目預計要到２０２７年才能盈利。騰訊收跌

２﹒３％，報３７３﹒８元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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