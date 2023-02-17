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17/02/2023 09:00

【新冠感染】政治局：防控策略調整完全正確，取得重大決定性勝利

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共中央政治局常務委員會１６日召開會
議，聽取近期新冠疫情防控工作情況匯報。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，實踐證
明，黨中央對疫情形勢的重大判斷、對防控工作的重大決策、對防控策略的重大調整是完全正確
的，措施是有力的，群眾是認可的，成效是巨大的。取得疫情防控重大決定性勝利。
　　當前全國疫情防控形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段。抓實抓細新階段
疫情防控各項工作，建強衞生健康服務體系，堅決鞏固住來之不易的重大成果。
　　要根據病毒變異和疫苗保護情況，科學謀劃下一階段疫苗接種工作，促進老年人接種率持續
提升。要抓好常態化分級分層分流醫療衞生體系建設，繼續優化資源布局，建強以公立醫療機構
為主體的三級醫療衞生服務網絡。要加強醫療物資生產保供，完善儲備制度和目錄，鞏固完善人
員、物資統籌調配機制，切實解決好基層一線能力、藥品、設備等方面的短板弱項。
　
＊２億多人得到診治，８０萬重症患者得到救治＊
　
　　會議指出，２０２２年１１月以來，中國圍繞「保健康、防重症」，不斷優化調整防控措施
，較短時間實現了疫情防控平穩轉段，２億多人得到診治，近８０萬重症患者得到有效救治，新
冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成
功走出疫情大流行的奇跡。

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