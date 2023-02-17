【大國博弈】制裁兩家美企與無人飛艇有關？商務部：屢次對台軍售

《經濟通通訊社１７日專訊》中國商務部官網今日刊出新聞發言人就「不可靠實體清單」有

關問題答記者問的文章。對於商務部為何此時對美國企業宣布制裁，是否與無人飛艇事件有關？

發言人沒直接給出有關或無關的回答，稱近年來洛歇．馬丁公司、雷神導彈與防務公司不顧中方

強烈反對，屢次對台實施軍售，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整。中

方根據《對外貿易法》《國家安全法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定

，將洛歇．馬丁公司、雷神導彈與防務公司列入不可靠實體清單並採取相應措施，是依法採取的

正常執法行為。



＊首次使用「不可靠實體清單」＊



對於中方首次使用「不可靠實體清單」對兩家對台軍售企業實施制裁，發言人表示，台灣問

題是中國內政，事關中國核心利益，絕不容許任何外部干涉。

對於「不可靠實體清單」的啟用是否意味著中國對外資的態度有所轉變，發言人表示，《不

可靠實體清單規定》的適用範圍是嚴格限定的，針對的是極個別違法的外國實體，不會隨意擴大

範圍，廣大外商投資企業沒有必要擔心。發言人強調中方做法符合世貿組織規則。中方始終支持

以世貿組織為代表的多邊貿易體制，支持自由貿易，推動世界經濟貿易健康發展。



＊對兩美企設五禁令，處罰款＊



商務部１６日發布不可靠實體清單工作機制公告，決定將參與對台灣地區軍售的洛歇．馬丁

及雷神飛彈與防務公司列入不可靠實體清單，當局禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動、

禁止在中國境內新增投資、禁止企業高級管理人員入境，以及拒絕並取消相關企業高級管理人員

在中國境內工作許可、停留以及居留資格，另對上述企業分別處以罰款，金額為規定實施以來各

企業對台軍售合同金額的兩倍。（ｊｔ）

