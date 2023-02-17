【ＡＩ熱潮】文心一言通過百度智能雲提供服務，將改變雲市場規則

《經濟通通訊社１７日專訊》百度智能雲宣布「文心一言」將通過百度智能雲對外提供服務

，率先在內容和信息相關的行業和場景落地。

百度集團執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖今日在「２０２３ＡＩ＋工業互聯網高峰

論壇」上表示，「文心一言」是基於百度智能雲技術打造出來的大模型，它將根本性地改變雲市

場的遊戲規則，雲服務將從數字時代躍遷到智能時代。（ｃｔ）

