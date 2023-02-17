【內房困局】萬達地產被肇慶法院列入被執行人，涉承攬合同糾紛

《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，肇慶萬達度假區投資有限公司及其母公司

萬達地產集團有限公司新增一則被執行人信息，執行標的２９﹒６萬餘元人民幣，涉及案件為承

攬合同糾紛，執行法院為肇慶市鼎湖區人民法院。

萬達地產集團成立於２０１８年２月，法定代表人為張霖，註冊資本約４０﹒５億人民幣，

由深圳迪迅實業有限公司、富泰（香港）投資有限公司共同持股。（ｃｔ）

