《神州縱橫－凌昆》全要素生產率必須提升

《神州縱橫》之前筆者曾提出全要素生產率（ＴＦＰ）的走勢作為提升經濟質量的指標，而

當前中國增長尤須由提升ＴＦＰ來支托，對比各方亦有所議論。此乃中國發展前景的重大問題，

理應多加探討。



＊資本須更好利用＊



有內地研究指出改革後４３年ＴＦＰ貢獻ＧＤＰ增長約三分一或逾３﹒３個百分點，其餘三

分二由人力及資本投入增加所致。未來１５年勞力投入下降資本增長也放緩，只能帶動ＧＤＰ增

長１﹒５個百分點。為達致２０３５年成為中等發達國目標，必須有４﹒５至５％的ＧＤＰ年均

增幅，其中３至３﹒５個百分點便要由ＴＦＰ增長帶來，與改革後的年均相若。因此建議要提高

要素利用率，特別是閒置或只有低效利用的。辦法包括提高１﹒８億低收入農民的收入及國企利

潤率，和開發閒置土地等。無論上述計算是否準確，提升ＴＦＰ對ＧＤＰ增長貢獻乃中國發展必

由之路及政策重心。關鍵在於找出有效的方法，就此筆者初步分析如下。首先，中國資本充足。

有報道指經多年高速發展累積，中國資本總量已與美國相若（雖人均值仍低），故如運用得宜財

力不缺。何況社會上還有許多閒置資金可用，藏在央行、銀行及政府民眾中。此外，提高資金回

報的潛力巨大。從宏觀角度看，政府有很大的資本調配作用，如支持產業及地區發展等近幾年經

濟轉型及提升技術自給上對此貢獻有更大的需要，政府卻仍未充分發揮作用。從微觀角度看，企

業及政府管治水平偏低，無論國企民企都問題多多，當前的政策不當廣泛，均須由更深入改革來

解決，但這方面做得仍很不夠。



＊要加大開發及科技投入＊



其次在勞力方面，補足勞力的辦法不少，例如像西方延長退休年齡及開放外勞等。更重要的

是兩方面，一是有失業大軍（包括專上學歷者），二是有很多低增值產業（如農業、鄉鎮企業）

僱員。要改進這兩方面均須大投資，幸好如上述資金及資本不缺，欠缺的是政府的組織協調功能

，未能做足資源調配工作。再次是自然資源，有許多閒置及低級資源要加快開發利用。為此除了

加大開發資源投入外還要加快技術研發。例如海水稻的技術突破可助利用沙漠及沿海荒地，加大

了土地供給。此外，要發展資源再用的循環經濟，為此同樣要加大開發及科技加入，要有政府的

組織發動功能。最後，科技發展正處於新一輪大浪潮，包括ＩＴ、新能源新材料及生物工程等方

面。幸好中國已搶佔先機加快開發。此外，新科技也倒逼勞工及資本升級及相應市場改革，使能

配合新科技的應用，利用新科技同樣需要加大相關投資，如智本開發、人才資源培育及風險投資

等。

總之，中國仍有多方面的多途經來提升ＴＦＰ，關鍵是能否掌握好。《資深評論員 凌昆》



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