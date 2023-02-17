《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行８３５０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，操作規模創逾三年新高，中標利率持平２％，今日有２０３０億元７天期逆回購到期
，當日實現淨投放６３２０億元。
公開市場本周共１８４００億元逆回購和３０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人行
增量續作４９９０億元ＭＬＦ，１６６２０億元７天期逆回購操作，當周實現淨回籠２１０億元
。（ｃａ）
17/02/2023 09:25
【人行操作】人行８３５０億逆回購創三年新高，本周放水２１０億
《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行８３５０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，操作規模創逾三年新高，中標利率持平２％，今日有２０３０億元７天期逆回購到期
，當日實現淨投放６３２０億元。
公開市場本周共１８４００億元逆回購和３０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人行
增量續作４９９０億元ＭＬＦ，１６６２０億元７天期逆回購操作，當周實現淨回籠２１０億元
。（ｃａ）
|大行報告17/02/2023
【大行炒D乜】渣打、東亞績後大行點評價 click入嚟睇下
|開市Good Morning17/02/2023
溫鋼城料美國下月加息半厘機會微 港股維持21000-23000區間上落
|中國故事16/02/2023
《神州經脈》中國續拋美債 習近平接受邀請方便時訪伊 A股跳水
|財經熱話16/02/2023
阿里獲多家知名基金增持一度炒上 業績前應如何部署？
|財經熱話16/02/2023
【領展供股】如何避免供股後出現碎股？有貨冇閒錢點供？
|FOCUS16/02/2023
【FOCUS】債務「火藥桶」待冷 最高層敲打地方
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰