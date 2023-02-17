  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/02/2023 09:25

【人行操作】人行８３５０億逆回購創三年新高，本周放水２１０億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行８３５０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，操作規模創逾三年新高，中標利率持平２％，今日有２０３０億元７天期逆回購到期
，當日實現淨投放６３２０億元。
　　公開市場本周共１８４００億元逆回購和３０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人行
增量續作４９９０億元ＭＬＦ，１６６２０億元７天期逆回購操作，當周實現淨回籠２１０億元
。（ｃａ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告17/02/2023
【大行炒D乜】渣打、東亞績後大行點評價　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning17/02/2023
溫鋼城料美國下月加息半厘機會微　港股維持21000-23000區間上落
人氣文章中國故事16/02/2023
《神州經脈》中國續拋美債　習近平接受邀請方便時訪伊　A股跳水
人氣文章財經熱話16/02/2023
阿里獲多家知名基金增持一度炒上　業績前應如何部署？
人氣文章財經熱話16/02/2023
【領展供股】如何避免供股後出現碎股？有貨冇閒錢點供？
人氣文章FOCUS16/02/2023
【FOCUS】債務「火藥桶」待冷　最高層敲打地方
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金