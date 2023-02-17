【ＦＯＣＵＳ】俄烏交戰周年將至，春季攻勢醞終極一搏？

【ＦＯＣＵＳ】俄烏交戰即將迎來一周年（２月２４日）之際，位於頓涅茨克「烏佔區」及

「俄佔區」交界中心的巴赫穆特（Ｂａｋｈｍｕｔ），在茫茫雪地中成為最新激戰前線，交織俄

軍周四（１６日）起連夜向烏克蘭全境發射導彈空襲，都似印證基輔警告的「春季新攻勢」業已

揭幕。

值此關鍵時點，普京周五（１７日）與白俄羅斯總統盧卡申科的會面，以及澤連斯基下周五

（２４日）在紐約聯合國大會的演講，都備受矚目。



＊全新戰術，巴赫穆特淪「絞肉機」＊



戰火膠著一年，隨著有「歐洲最後一個獨裁者」之稱的盧卡申科今日赴莫斯科，以及西方制

裁對俄羅斯經濟命脈的絞索愈勒愈緊，普京會否選擇終極一搏？

從美國駐莫斯科大使館周一（１３日）要求美國公民立即離開俄羅斯，到克里姆林宮低調下

令升級俄羅斯各地防空洞；從歐盟周二（１５日）提議對俄實施第十輪規模１１０億歐元的貿易

及科技制裁

，到盧卡申科周四（１５日）揚言，一旦參戰將把白俄軍隊從現時７﹒５萬人擴增至５０萬人…

…種種跡象看，一場全新戰術、巨大規模的新攻勢即將鋪天蓋地。

最直接的證據是，就在周四一夜之間，俄軍密集發射３６枚各式導彈，更首次使用不帶爆炸

物的詐彈和氣球來消耗烏軍的防空系統；另在頓涅茨克兩軍對峙交界中心的巴赫穆特，烏軍和俄

羅斯僱傭軍已展開長達數周的消耗戰死傷慘重。



＊普京今會盧卡申科，白俄預告援手＊



奪取巴赫穆特被俄方賦予此輪新攻勢的關鍵，除了為一雪撤出哈爾科夫、赫爾松、利曼之恥

，該地更是繼續西進奪取Ｋｒａｍａｔｏｒｓｋ、Ｓｌｏｖｉａｎｓ兩個烏東更大城市的墊腳石

；此外，巴赫穆特的勝敗對僱傭軍集團瓦格納（Ｗａｇｎｅｒ Ｇｒｏｕｐ）來說，同具提升影

響力的象徵意義。

除了烏東地區前線呈現俄軍多點進攻，攻勢更恐蔓延至烏克蘭北部。盧卡申科就指，將再次

為普京提供白俄領地之便對烏克蘭發動進一步攻擊，並聲稱只要有「一名烏軍」越過邊境殺人，

白俄將加入俄軍對烏直接開戰。

鑒於此，普京、盧卡申科今日會面將達成何種協議至關重要，而澤連斯基強調「不會以任何

領土換取與俄羅斯達成和平協議」，以及幾乎肯定會再次借下周聯大會議呼籲西方提供戰機等更

多武器，戰爭將如何結束？



＊俄出口暴跌，惟冀制裁促休戰天真＊



一大變量是俄羅斯經濟，盡管一眾官員神奇般令該國挺過制裁暴擊，去年ＧＤＰ僅下降３％

、盧布穩定、失業率低企，但好運似乎正在耗盡。最直接衝擊是「高油價」紅利不再，去年１２

月５日生效的俄油上限，令逾半出口烏拉爾石油以低於４５美元價格平賣，拖累１月出口收入按

年急跌逾３５％至１３０億美元，令聯邦預算赤字急升至２４２億美元。

財政捉襟見肘，加上歐盟醞釀第十輪制裁，會否令強人普京眨眼？哈佛教授Ｋｅｎｎｅｔｈ

Ｒｏｇｏｆｆ直指，指望借制裁結束戰爭是天真。事實上，俄羅斯擬將去年飆升２３％的國防

預算（６６０億美元），今年再提升６％。

傳奇周期技術分析師Ｃｈａｒｌｅｓ Ｎｅｎｎｅｒ最新稱，根據戰爭周期，俄烏戰爭將升

級，股市將因此下跌，而金價將企上２５００美元。

但歷史更大的教訓是，逾一世紀前，德法在西線的近距離攻防對峙，四年間逾３００萬士兵

喪生，但雙方陣地卻幾乎原地不動……

