《股海恒言－葉澤恒》多項利好因素推動內地體育行業發展

《股海恒言》早前，內地發生了大範圍的新冠病毒感染。據中國國家衛健委引述中日友好醫

院康復科主任表示，進行帶氧運動有助輕度以至重症患者恢復至確診前的健康狀態。同時，內地

計劃新增體育設施，鼓勵市民多做運動，加上體育競賽表演即將復辦，故預料對體育用品需求將

會上升，推動體育行業發展。因此，建議可以留意內地體育用品股的未來表現。



＊內地持續推廣全民健身＊



中國國務院於２０２１年印發《全民健身計劃（２０２１－２０２５年）》（下稱《計劃》

），指出要興建全民健身場地設施，並要求廣泛開展全民健身賽事活動等工作。《計劃》提出，

到２０２５年，經常參加體育鍛煉人數比例達到３８﹒５％，縣、鄉鎮、行政村三級公共健身設

施和社區「１５分鐘健身圈」達至全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員２﹒１６名。另外，中國

國家體育總局亦於２０２１年１０月表示，將利用中央的資金，引導地方新建或擴建逾２０００

個體育公園、全民健身中心及公共體育館場地設施；補齊５０００個以上鄉鎮（街道）的全民健

身器材；數字化升級改造逾１０００個公共體育館，並加設適合兒童及老年人的社區健身設施。

據中國國家統計局公布，內地２０２０年體育產業達２﹒７３萬億元（人民幣．下同），預料有

關《計劃》將帶動全國體育產業總規模於２０２５年達到５萬億元。



＊官媒發文指體育競賽表演正在復甦＊



《人民日報》於本周一（１３日）刊發《體育競演復甦 迎來發展機遇－－強信心．體育產

業新作為》一文，指大量國際性、表演性賽事將恢復舉辦，令體育產業在內地迎來新機遇。然而

，報道亦認為，內地仍需釋放活力，集中解決有效供給不充分、總體規模不大等問題。因此，內

地未來將建設若干較具影響力的體育賽事城市和體育競演產業集聚區，以及推出１００項較具知

名度的體育精品賽事等。



＊內地體育產業發展情況＊



據資料統計機構頭豹研究院公布，直至２０２０年，內地的體育產業發展主要在沿海地區，

以廣東、山東及河南等地擁有數量最多的體育館設施，均超過１萬個。相反，寧夏及青海等西部

內陸城市的體育設施量不足１０００個，因此該地體育產業具發展空間。頭豹研究院又指出，

２０２０年內地體育用品行業的收入按年升８％至約１﹒３千億元；截至２０２０年底，內地運

動服裝行業市場規模已達到約３﹒２千億元，佔服裝行業的比重由２０１６年的８﹒８％升至

１３﹒３％。



＊總結＊



隨著內地計劃增建大量體育設施，鼓勵市民多做運動，加上體育競演陸續復辦，預料內地體

育產業具發展空間，內地體育用品股亦可看高一線。



資料來源：《人民日報》、頭豹研究院、中國國家統計局、中國國家衛健委、中日友好醫院康復

科、中國國務院、中國國家統計局、中國國家體育總局

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



