【香港政情】國際調解院籌備辦公室在香港成立，推動解決國際爭議

《經濟通通訊社１７日專訊》由中國和多個國家共同發起建立的國際調解院，在本港成立籌

備辦公室。律政司表示期待並將支持國際調解院的最終成立，以推動以和諧友好方式通過調解解

決國際爭議的重大國際倡議。

根據中國外交部去年１１月與港府簽署《關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室

的安排》，國際調解院籌備辦公室正式在香港成立，以籌備建立國際調解院，由孫勁出任籌備辦

公室主任，將組織建立《國際調解院公約》的國際談判及推動國際調解的應用。

行政長官李家超在成立儀式的視像致辭時說，籌備辦公室落戶香港法律樞紐，具有標誌性意

義。他認為，在香港設立國際調解院籌備辦公室，能體現國家對香港的信任和支持。並體現香港

在「一國兩制」下的獨特優勢。以及體現香港專業服務能為全球法律和爭議解決服務作出的貢獻

。

國際調解院預計是一個常設多邊政府間國際組織，為解決國際爭端提供友好、靈活、經濟、

高效的調解服務，為和諧及和平的國際關係作出貢獻。律政司表示，建立國際調解院對香港作為

國際法律和爭議解決服務中心的長遠發展極為重要，香港作為策略性位置，能有助發揮協同效應

，促進各方的交流協作，期待並支持國際調解院的最終成立。（ｈｐ）





